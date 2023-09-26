США не пригласили Путина на саммит АТЭС: в России возмутились и пытаются добиться приглашения

Соединенные Штаты не приглашают президента РФ Владимира Путина на очередной саммит Азиатско-Тихоокеанского Сотрудничества, который пройдет в Сан-Франциско Об этом информируют медиа РФ, ссылаясь на информацию от посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Марата Бердыева.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"США двусторонними каналами донесли в Россию, что Вашингтон не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско", — сообщают российские издания.

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Но Российская Федерация требует от Соединенных Штатов предоставить приглашение российскому президенту.

Российские СМИ информируют, что РФ "направила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства-председателя АТЭС и все-таки отправить приглашение российскому президенту".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие ожидания от визита Путина в Китай . Появились подробности предстоящего путинского визита в Китайскую Народную Республику (КНР), что намеченный на октябрь. Известно, что будут сопровождать его руководители "Газпрома" и "Роснефти" – Алексей Миллер и Игорь Сечин.

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова прогнозирует, что главной темой переговоров между РФ и КНР станет газ. Особенно, отмечает она, с учетом того, что Туркменистан недавно отказался поставлять в Китай российский газ.

Не менее важно для Путина, продолжает эксперт, убедиться в поддержке со стороны китайского руководства в преддверии президентских выборов, намеченных в РФ на март 2024 года. Не секрет, объясняет она, что все мировые игроки опасаются неуправляемого хаоса в РФ из-за тех или иных событий.

