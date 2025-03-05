США уже не скрываясь играют на стороне России: детали новой подлости от «союзников»

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты временно перестали обмениваться разведывательными данными с Украиной. Впрочем, как узнало издание Sky News, речь якобы идет только об информации, которую могут использовать Силы обороны для ударов в глубь России. Якобы другие разведывательные данные будут поступать от партнеров и дальше.

США и РФ

При этом подчеркивается, что британская журналистка Дебора Гейнс и украинский журналист Азад Сафаров заявили, что США прекращают делиться разведданными с Украиной, которые могут помочь в атаках на территории России. Об этом сообщили источники издания.

Отмечается, что США все же будет предоставлять некоторую информацию Украине, например, и в дальнейшем будут поступать разведданные, которые помогут наносить удары по силам противника на временно оккупированных территориях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Соединенные Штаты прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Сначала эта информация появилась в СМИ, а затем ее подтвердили в Центральном разведывательном управлении США. В то же время директор ЦРУ подчеркнул, что это лишь временная мера. В частности, эту информацию среди других западных изданий обнародовал корреспондент Белого дома телеканала Fox News Эдвард Лоуренс.

Кроме того, издание Financial Times также сообщило, что Вашингтон действительно перестал передавать разведданные Киеву. Два американских чиновника подтвердили, что разведывательные каналы между США и Украиной пока не работают. В то же время, информация о России и ситуации в Украине продолжает поступать к союзникам, в частности Великобритании.

Вместе с тем корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс, цитируя директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, сообщил, что США приостановили не только передачу разведывательных данных, но и поставки оружия Украине. В то же время глава ЦРУ заверил, что это только временная пауза.



