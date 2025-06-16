США внезапно отменили переговоры с Россией: что произошло

Встреча России и США, направленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, отменена по инициативе американской стороны. Москва надеется, что эта пауза не будет слишком длинной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

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"На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" с целью нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков, — сказала Захарова. — Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной".

10 апреля в Стамбуле прошел второй раунд российско-американских консультаций. Делегацию США на встрече возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер, делегацию РФ – посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Первый раунд консультаций в Стамбуле прошел 27 февраля. Тогда разговор в закрытом формате длился более шести часов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время последних репатриаций Украине передали и тела российских военных — смешанные с телами украинцев. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Этот процесс и так сложный и длительный. А россия еще и намеренно усложняет нам процесс идентификации. Тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел – в разных мешках. Есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации", – отмечает министр.