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США внезапно отменили переговоры с Россией: что произошло

Захарова выразила надежду, что "взятая ими пауза не станет слишком длинной"

сегодня, 16:37
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Недилько Ксения

Встреча России и США, направленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, отменена по инициативе американской стороны. Москва надеется, что эта пауза не будет слишком длинной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

США внезапно отменили переговоры с Россией: что произошло

Иллюстративное фото

"На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" с целью нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков, — сказала Захарова. — Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной".

10 апреля в Стамбуле прошел второй раунд российско-американских консультаций. Делегацию США на встрече возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер, делегацию РФ – посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Первый раунд консультаций в Стамбуле прошел 27 февраля. Тогда разговор в закрытом формате длился более шести часов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время последних репатриаций Украине передали и тела российских военных — смешанные с телами украинцев. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Этот процесс и так сложный и длительный. А россия еще и намеренно усложняет нам процесс идентификации. Тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел – в разных мешках. Есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации", – отмечает министр.                                                                                                                     



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