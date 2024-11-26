Стабильно падает: российский рубль идет на "дно"

Российский рубль продолжает стремительно ослабевать на Московской бирже после ужесточения американских финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков.

Рубль продолжает падать. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, на торгах 25 ноября курс юаня к рублю второй день установил рекорд с марта 2022 года. Прибавив почти 3% за несколько часов биржевой сессии, юань добирался до отметки в 14,49 рубля, а с начала ноября подорожал на 7%.

Отмечается, что курс доллара по отношению к рублю поднимался до 104,32 рубля и практически повторил максимум за 2,5 года. А евро достиг 109 рублей в первый раз с августа 2023 года.

Отмечается, что слабость российского рубля – результат усиления санкций, затронутых банками, отвечающими за привлечение валюты в Россию. Главной мишенью Минфина США стал "Газпромбанк" – последний из крупных государственных банков, сохранявший доступ к системе SWIFT и американской финансовой системе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в районе Великой Новоселки Донецкой области распадаются фланги ВСУ, заявил военный эксперт Богдан Мирошников. По его словам, к северо-востоку от Великой Новоселки россияне "решают проблему" Раздольного и двигаются на запад в село Новый Комар, что создает критические проблемы, поскольку это угрожает окружением города с севера. Он отметил, что на правом фланге ВСУ россияне продвинулись на километр севернее Ровнополя в сторону села Новоселка, через которое проходит дорога, ведущая с запада в Большую Новоселку.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ может напасть на страны НАТО после завершения активной фазы войны в Украине, считает командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Нападение РФ на НАТО вполне возможно. Думаю, где-то и план такой лежит. Но прямое боевое столкновение между НАТО и РФ почти невозможно, пока есть территория Украины", — заявил он. Он отметил, что сейчас Россия сосредоточена на войне с Украиной, тратя все свои ресурсы.