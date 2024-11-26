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Стабильно падает: российский рубль идет на "дно"

Курс рубля второй день подряд установил антирекорд по сравнению с мартом 2022 года

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Российский рубль продолжает стремительно ослабевать на Московской бирже после ужесточения американских финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков.

Стабильно падает: российский рубль идет на "дно"

Рубль продолжает падать. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, на торгах 25 ноября курс юаня к рублю второй день установил рекорд с марта 2022 года. Прибавив почти 3% за несколько часов биржевой сессии, юань добирался до отметки в 14,49 рубля, а с начала ноября подорожал на 7%.

Отмечается, что курс доллара по отношению к рублю поднимался до 104,32 рубля и практически повторил максимум за 2,5 года. А евро достиг 109 рублей в первый раз с августа 2023 года.

Отмечается, что слабость российского рубля – результат усиления санкций, затронутых банками, отвечающими за привлечение валюты в Россию. Главной мишенью Минфина США стал "Газпромбанк" – последний из крупных государственных банков, сохранявший доступ к системе SWIFT и американской финансовой системе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в районе Великой Новоселки Донецкой области распадаются фланги ВСУ, заявил военный эксперт Богдан Мирошников. По его словам, к северо-востоку от Великой Новоселки россияне "решают проблему" Раздольного и двигаются на запад в село Новый Комар, что создает критические проблемы, поскольку это угрожает окружением города с севера. Он отметил, что на правом фланге ВСУ россияне продвинулись на километр севернее Ровнополя в сторону села Новоселка, через которое проходит дорога, ведущая с запада в Большую Новоселку.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ может напасть на страны НАТО после завершения активной фазы войны в Украине, считает командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Нападение РФ на НАТО вполне возможно. Думаю, где-то и план такой лежит. Но прямое боевое столкновение между НАТО и РФ почти невозможно, пока есть территория Украины", — заявил он. Он отметил, что сейчас Россия сосредоточена на войне с Украиной, тратя все свои ресурсы.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/27730
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