Стабильность путинской власти в Чечне в опасности: в ISW указали на важный аспект

Продолжающееся беспокойство по поводу состояния здоровья главы Чеченской Республики в российском информационном пространстве разоблачает зависимость президента России Владимира Путина от Рамзана Кадырова в вопросе сохранения стабильности в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Путин и Кадыров. Фото: из открытых источников

Американские аналитики ссылаются на сообщение украинской разведки, которая подтвердила информацию о плохом состоянии здоровья Кадырова, тогда как среди российских инсайдерских источников распространялись слухи о том, что чеченский лидер в коме. На этом фоне Кадыров опроверг слухи о своем здоровье в видео, опубликованном 17 сентября. Однако слухи продолжили распространяться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Дестабилизация правления Кадырова в Чечне стала бы серьезным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, насколько важным было установление стабильности в Чечне через жестокую и кровавую войну во времена его популярность в России в ранние времена. Кадыров и другие российские официальные лица могут быть обеспокоены тем, что продолжающие распространяться слухи о здоровье повлияют на долгосрочную стабильность контроля Кадырова над Чечней, и, как следствие, контроля Путина", – утверждают аналитики.

В последние дни по сети распространяются слухи о том, что состояние здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова серьезно ухудшилось, сообщали также, что он находится в коме. Информацию о том, что Кадыров болен, подтвердили в украинской разведке.

Утром 17 сентября начали распространяться слухи о том, что лидер Чечни умер. В частности, чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев сообщил, о смерти Кадырова.

В ответ в его Telegram-канале опубликовали видео, где Кадыров прогуливается по улице и призывает поступить так же тех, кто "не может отличить правду от лжи".

Российская оппозиционерка Ольга Курносова убеждена, что Рамзан Кадыров если не умер, то находится в тяжелом состоянии, и Кремль будет решать судьбу Чечни.

Читайте также на портале "Комментарии" - о каком обмене могли договориться РФ и КНДР – есть ли угроза от нового союза изгоев.