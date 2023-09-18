Стабильность путинской власти в Чечне в опасности: в ISW указали на важный аспект

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Кравцев Сергей
Продолжающееся беспокойство по поводу состояния здоровья главы Чеченской Республики в российском информационном пространстве разоблачает зависимость президента России Владимира Путина от Рамзана Кадырова в вопросе сохранения стабильности в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Путин и Кадыров. Фото: из открытых источников
Американские аналитики ссылаются на сообщение украинской разведки, которая подтвердила информацию о плохом состоянии здоровья Кадырова, тогда как среди российских инсайдерских источников распространялись слухи о том, что чеченский лидер в коме. На этом фоне Кадыров опроверг слухи о своем здоровье в видео, опубликованном 17 сентября. Однако слухи продолжили распространяться.
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В последние дни по сети распространяются слухи о том, что состояние здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова серьезно ухудшилось, сообщали также, что он находится в коме. Информацию о том, что Кадыров болен, подтвердили в украинской разведке.
Утром 17 сентября начали распространяться слухи о том, что лидер Чечни умер. В частности, чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев сообщил, о смерти Кадырова.
В ответ в его Telegram-канале опубликовали видео, где Кадыров прогуливается по улице и призывает поступить так же тех, кто "не может отличить правду от лжи".
Российская оппозиционерка Ольга Курносова убеждена, что Рамзан Кадыров если не умер, то находится в тяжелом состоянии, и Кремль будет решать судьбу Чечни.
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