Стала известна главная цель интервью Лаврова: что Кремль хочет получить от Запада немедленно

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Ткачик Олеся
Своим интервью Такеру Карлсону министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил американцам несколько сигналов, считает политолог Вадим Денисенко.
Сергей Лавров
По его словам, первый сигнал состоит в том, что РФ не будет использовать ядерное оружие, впрочем не откажется от того, чтобы и дальше им пугать мир и Украину.
Как считает Денисенко, Россия тянет время, хотя и демонстрирует готовность к диалогу по прекращению войны в Украине. При этом политолог считает, что россияне попытаются сорвать первый этап переговоров руками украинцев. По его словам, такой сценарий настолько очевиден, что сыграть тонко здесь московиты не смогут.
Правда, добавляет он, неизвестным остается то, а что же было на словах передано Карлсону в Вашингтон. Хотя эксперт предположил, что там каких-то сверхсекретных вещей нет, потому что в этой войне все карты лежат на поверхности с первого дня.
Правда, подчеркивает политолог, в это время Путин будет вынужден идти хотя бы на частичную мобилизацию, и это будет несколько другая российская армия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ со следующего года меняются правила бронирования.
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