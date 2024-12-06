Стала известна главная цель интервью Лаврова: что Кремль хочет получить от Запада немедленно

Своим интервью Такеру Карлсону министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил американцам несколько сигналов, считает политолог Вадим Денисенко.

Сергей Лавров

По его словам, первый сигнал состоит в том, что РФ не будет использовать ядерное оружие, впрочем не откажется от того, чтобы и дальше им пугать мир и Украину.

Как считает Денисенко, ⁠ Россия тянет время, хотя и демонстрирует готовность к диалогу по прекращению войны в Украине. При этом политолог считает, что россияне попытаются сорвать первый этап переговоров руками украинцев. По его словам, такой сценарий настолько очевиден, что сыграть тонко здесь московиты не смогут.

" ⁠ Главная цель этого интервью – донести месседж: "остановите поставки оружия, пока мы раздумываем садиться ли за стол переговоров", – считает политолог.

Правда, добавляет он, неизвестным остается то, а что же было на словах передано Карлсону в Вашингтон. Хотя эксперт предположил, что там каких-то сверхсекретных вещей нет, потому что в этой войне все карты лежат на поверхности с первого дня.

"И последнее. Это еще не переговоры. Это только начало подготовки к переговорам. Трамп очень хотел бы решить вопрос до 20 января. Путин будет делать все, чтобы затянуть начало реальных переговоров. Но повторю то, что говорил и раньше: он вынужден будет сесть за стол переговоров, как минимум из-за страха обвала цены на нефть. И окно возможностей для каких-либо решений будет открыто до конца весны. Если до мая-июня не будет решений, резко растет вероятность того, что война затянется еще на год", — говорит Денисенко.

Правда, подчеркивает политолог, в это время Путин будет вынужден идти хотя бы на частичную мобилизацию, и это будет несколько другая российская армия.

"Но мы помним, что РФ подготовила всю нормативку для того, чтобы с 25 марта 2025 года иметь возможность начинать мобилизацию (не начать, а именно иметь возможность начать)", — отметил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ со следующего года меняются правила бронирования.



