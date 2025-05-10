Стала известна причина, почему Путин «забыл» пригласить лидеров КНДР и Ирана на парад

Буквально несколько дней тому назад российские пропагандисты пели дифирамбы Северной Кореи и Киму за то, что тот, дескать, выделил несколько тысяч своих солдат для войны против Украины. О предоставленных Ираном "шахедах" тоже знает каждый – россияне каждый день запускают их на украинские города. В конце концов именно с Ираном и КНДР Россия в прошлом году подписала договоры о стратегическом партнерстве. Так что отсутствие руководителей этих двух стран на путинском параде, на первый взгляд, выглядит странно. Выходит, стратегическое партнерство есть, а приглашения "партнерам" на парад в Москву – нет. Об этом у себя в Facebook пишет нардеп Николай Княжицкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Политик объясняет, на самом деле причина очевидна: все, что сейчас делает Путин, следует рассматривать через призму его желания понравиться президенту Трампа. Поэтому он в одностороннем порядке выпускает американских заложников из российских тюрем, предлагает США развивать Арктику и добывать редкоземельные металлы, регулярно встречается с Виткоффом, а на угрозы США выйти из переговорного процесса при отсутствии прогресса – демонстрирует этот прогресс и объявляет перемирие на несколько часов.

"Показательна и реакция россиян на недавнюю массированную атаку украинских дронов на их аэропорты. Более суток авиасообщения по всей России было заблокировано. Обычно в таких случаях можно было бы ожидать воинственных заявлений от привычных спикеров. Условный Медведев должен выйти в Telegram и сказать что-то примитивно-смешное о "бандеровцах". Но наоборот – выступил Песков и заявил, что перемирие остается в силе, а все предложения России – действующие", – отметил нардеп.

Он отмечает, что именно из-за желания понравиться американскому президенту Путин не только имитирует образ "миролюбивого лидера", но и избегает шагов, которые могли бы раздражать администрацию Трампа, а публичное заигрывание с лидерами КНДР и Ирана – это именно то, что раздражает. Поэтому на трибунах Кремля были президенты Гвинеи-Бисау и Зимбабве, а вот стратегический партнер Ким Чен Ын будет смотреть парад по телевизору.

" Все это свидетельствует об одном – Путин хочет сохранить переговорный процесс в том виде, в каком он существует сейчас. Причин для этого – множество. Это и нехватка средств в российском бюджете на масштабные боевые действия, и санкции против российской экономики, и ордер Международного уголовного суда против самого Путина. За годы войны он превратился в изгоя без шансов на снятие изоляции. Но участие в переговорах с США дает ему шанс, который он еще не готов упустить. Именно поэтому "предложения о перемирии остаются в силе", а северокорейские военные встречали парад не на Красной площади, а где-то на российских полигонах", – констатировал политик.

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