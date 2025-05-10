Стала известна причина, почему Путин «забыл» пригласить лидеров КНДР и Ирана на парад

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Кравцев Сергей
Буквально несколько дней тому назад российские пропагандисты пели дифирамбы Северной Кореи и Киму за то, что тот, дескать, выделил несколько тысяч своих солдат для войны против Украины. О предоставленных Ираном "шахедах" тоже знает каждый – россияне каждый день запускают их на украинские города. В конце концов именно с Ираном и КНДР Россия в прошлом году подписала договоры о стратегическом партнерстве. Так что отсутствие руководителей этих двух стран на путинском параде, на первый взгляд, выглядит странно. Выходит, стратегическое партнерство есть, а приглашения "партнерам" на парад в Москву – нет. Об этом у себя в Facebook пишет нардеп Николай Княжицкий.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политик объясняет, на самом деле причина очевидна: все, что сейчас делает Путин, следует рассматривать через призму его желания понравиться президенту Трампа. Поэтому он в одностороннем порядке выпускает американских заложников из российских тюрем, предлагает США развивать Арктику и добывать редкоземельные металлы, регулярно встречается с Виткоффом, а на угрозы США выйти из переговорного процесса при отсутствии прогресса – демонстрирует этот прогресс и объявляет перемирие на несколько часов.
Он отмечает, что именно из-за желания понравиться американскому президенту Путин не только имитирует образ "миролюбивого лидера", но и избегает шагов, которые могли бы раздражать администрацию Трампа, а публичное заигрывание с лидерами КНДР и Ирана – это именно то, что раздражает. Поэтому на трибунах Кремля были президенты Гвинеи-Бисау и Зимбабве, а вот стратегический партнер Ким Чен Ын будет смотреть парад по телевизору.
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