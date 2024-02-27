Стала известна реакция Кремля на возможную отправку западных войск в Украину

Дмитрий Песков назвал чем-то новым факт обсуждения возможного направления войск западных государств в Украину. При этом он обратил внимание, что в этих странах все же нет консенсуса по этому вопросу.

Дмитрий Песков

Как подчеркнул спикер российского диктатора, ряд стран все же сохраняют "трезвую оценку" того, чем такие действия могут обернутся в будущем. По его словам, они понимают потенциальную опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт при этом на поле боя.

Песков заявил, что западные государства должны подумать над тем, соответствует ли их интересам и интересам их граждан участие в войне. Также спикер Кремля добавил, что если войска западных государств появятся в Украине, то это будет означать неизбежное столкновение России со странами НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности того, что западные войска могут быть отправлены в Украину. При этом он добавил, что в самой Франции пока нет стратегической определенности по этому вопросу. Вместе с тем, как уже сообщили в Польше и Швеции, их страны этого делать не будут. Также отвергли возможность отправки своих войск в Украину в Чехии и Словакии.

При этом известно, что в странах Запада боятся втянутся в военный конфликт с Россией. Например, об этом неоднократно говорил канцлер Германии Олаф Шольц. В частности, он рассказал, что не рассматривает поставку Украине дальнобойных ракет из-за того, чтобы его страна не ввязалась в войну с Россией. В то же время в европейских столицах все чаще прогнозируют, что Россия таки может напасть на одну из стран-членов НАТО и к этому нужно готовиться.



