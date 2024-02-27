logo

BTC/USD

56591.82

ETH/USD

3218.80

LTC/USD

73.49

USD/UAH

38.70

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Стала известна реакция Кремля на возможную отправку западных войск в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Стала известна реакция Кремля на возможную отправку западных войск в Украину

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможность отправки войск стран Европы в Украину. По его словам, в этом случае прямое столкновение РФ с Западом будет неизбежно

сегодня, 13:07
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Дмитрий Песков назвал чем-то новым факт обсуждения возможного направления войск западных государств в Украину. При этом он обратил внимание, что в этих странах все же нет консенсуса по этому вопросу.

Стала известна реакция Кремля на возможную отправку западных войск в Украину

Дмитрий Песков

Как подчеркнул спикер российского диктатора, ряд стран все же сохраняют "трезвую оценку" того, чем такие действия могут обернутся в будущем. По его словам, они понимают потенциальную опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт при этом на поле боя.

Песков заявил, что западные государства должны подумать над тем, соответствует ли их интересам и интересам их граждан участие в войне. Также спикер Кремля добавил, что если войска западных государств появятся в Украине, то это будет означать неизбежное столкновение России со странами НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности того, что западные войска могут быть отправлены в Украину. При этом он добавил, что в самой Франции пока нет стратегической определенности по этому вопросу. Вместе с тем, как уже сообщили в Польше и Швеции, их страны этого делать не будут. Также отвергли возможность отправки своих войск в Украину в Чехии и Словакии.

При этом известно, что в странах Запада боятся втянутся в военный конфликт с Россией. Например, об этом неоднократно говорил канцлер Германии Олаф Шольц. В частности, он рассказал, что не рассматривает поставку Украине дальнобойных ракет из-за того, чтобы его страна не ввязалась в войну с Россией. В то же время в европейских столицах все чаще прогнозируют, что Россия таки может напасть на одну из стран-членов НАТО и к этому нужно готовиться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/politics/27/02/2024/65ddb4b49a79475d295172fd
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости