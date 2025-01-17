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Стали известны фамилии россиян, которые могут заменить Путина в должности

Путин хочет как можно дольше удерживать власть в РФ, впрочем уже есть три служащих, которые могут заменить его в должности

сегодня, 12:09
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Ткачик Олеся

Три российских чиновника могут заменить в должности кремлевского диктатора Владимира Путина, заявил в эфире Радио НВ российский журналист-расследователь Андрей Захаров. Впрочем, он все же признал, что Путин намерен удерживать власть как можно дольше.

Стали известны фамилии россиян, которые могут заменить Путина в должности

Владимир Путин

По мнению журналиста, среди возможных кандидатов в замену Путину – премьер-министр Михаил Мишустин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Премьер Михаил Мишустин, второй человек в стране формально, это Маленков, Берия – это Патрушев, и нынешний Хрущев, я думаю, это первый заместитель администрации президента Сергей Владиленович Кириенко. Кириенко, во-первых, отвечает за кадры, как Хрущев отвечал за кадры в партии, а вообще Кириенко очень амбициозен. Не знаю, следите вы или нет, но он постоянно ездит по оккупированным территориям, ходит в камуфляже, чуть ли не с автоматом ходил, что совершенно не по его статусу", — говорит Захаров.

Кроме того, журналист также предположил, что Путин остается у власти, хотя вместе с тем готовит новое поколение преемников. Среди них он назвал Дмитрия Патрушева (сына Николая Патрушева), Владимира Кириенко (сына Сергея Кириенко) и Бориса Ковальчука (сына Юрия Ковальчука).

По словам Захарова, Дмитрий Патрушев, занимающий должность вице-премьера и министра сельского хозяйства, показывает стабильные результаты. Владимир Кириенко руководил Ростелекомом и ныне возглавляет соцсеть ВКонтакте, которая рассматривается как альтернатива YouTube. Борис Ковальчук возглавляет Счетную палату.

Захаров отметил, что эти так называемые преемники произрастают в "дворянских семьях", но кто именно в конце концов заменит Путина, покажет время.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Патрушев сохранил власть и имеет влияние на Путина.




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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/patrushev-hto-vin-takiy-i-yaka-yogo-rol-na-peregovorah-zi-ssha-zaharov-novini-ukrajini-50481929.html
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