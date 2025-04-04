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Стало известно, что именно Дмитриев обсуждал с Виткоффом за закрытыми дверями

Дмитриев полетел в Вашингтон, чтобы обсудить ряд вопросов, напрямую не касающихся войны в Украине

сегодня, 12:33
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Ткачик Олеся

В столице США состоялась малозаметная, но потенциально значимая встреча – спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев провел переговоры с близким к Дональду Трампу бизнесменом Стивом Виткоффом. По мнению экспертов, вряд ли целью визита были вопросы войны в Украине или глобальной политики.

Стало известно, что именно Дмитриев обсуждал с Виткоффом за закрытыми дверями

Кирилл Дмитриев

В частности, как подчеркнул политолог Андрей Городницкий, основным фокусом встречи, вероятно, стали финансовые интересы, которые могут иметь опасные последствия не только для Украины, но и Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Эксперт подчеркнул, что Виткофф — классический представитель делового мира, которого интересует исключительно бизнес, без политических или идеологических мотивов.

В то же время, добавляет Городницкий, ситуация с Кириллом Дмитриевым значительно сложнее. Он давно ассоциируется с теневыми финансовыми операциями, связанными с российскими спецслужбами, и представляет интересы РФ в международном бизнесе. Кроме того, он еще украинец.

Политолог добавил, что встреча Дмитриева и Виткоффа может свидетельствовать о договоренностях в сфере финансов. Ведь среди окружения Трампа немало предпринимателей, стремящихся заработать, в том числе и в России, вне зависимости от международной ситуации.

Подобные контакты, отмечает эксперт, могут осложнить дипломатическую поддержку Украины. В случае дальнейшего давления Киева на Кремль, американская сторона может ответить санкциями против украинских экономических интересов как элемент баланса между политикой и деньгами.

По его словам, если все сведется только к бизнесу, это станет вызовом не только Украине, но и ЕС и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дмитриев подтвердил свою встречу с Виткоффом в Вашингтоне.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5o7qG-V16gU
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