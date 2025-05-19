Стало известно, что объявят Трамп и Путин после сегодняшнего разговора

Телефонные разговоры диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом даже теоретически не способны привести к завершению войны, считает нардеп Николай Княжицкий.

Трамп и Путин

По его словам, Путин ожидает от Трампа, что тот нажмет на Украину, чтобы Киев продолжил обсуждение с РФ "мирных инициатив" на основе требований, выдвинутых в Стамбуле.

Впрочем, говорит нардеп, требования Путина являются политическими. Следовательно, достичь их можно только в рамках переговоров.

"Увлечение еще одной территории не приведет к разоружению Украины и не легитимирует претензии Москвы на Европу как сферу своих "жизненных интересов". Единственный способ – решения, продавленные в результате переговоров. Россияне заинтересованы в них, поэтому будут давить на Украину всеми доступными каналами. В частности, через американцев", — считает Княжицкий.

Кроме того, РФ хочет перераспределения сфер влияния как "новая Ялта" — продолжение ялтинской конференции 1945 года, где, по легенде, СССР и США разделили между собой мир. Поскольку американцы подобное даже не рассматривают, единственный способ вынести это на уровень серьезных дискуссий – личный разговор. Именно поэтому двусторонняя встреча Путина и Трампа является стратегической целью Кремля, убежден нардеп.

"Ожидания Дональда Трампа также хорошо известны: он просто хочет прекратить заниматься этим вопросом и не желает, чтобы Америка тратила на него деньги", – говорит Княжицкий.

По его убеждению, стратегическая задача США по отношению к России остается неизменной: Россия — единственная страна в мире, которая своим ядерным потенциалом способна уничтожить США и остальной мир. Китай такого арсенала не имеет, как и все остальные. Поэтому для американцев важно снизить уровень напряженности в отношениях с Россией как часть стратегии национальной безопасности, отметил нардеп.

"Итак, единственным результатом сегодняшних телефонных разговоров может быть только совместное заявление о необходимости продолжения переговоров в стамбульском формате и планы Трампа и Путина встретиться в будущем. Потому что ни к решению о мире, ни к перемирию, ни к прекращению огня — Путин не созрел, а у Трампа нет инструментов, чтобы его дожать", — подытожил Княжицкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что будет, если Путин не примет требования Трампа.



