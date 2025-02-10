logo

BTC/USD

97292.78

ETH/USD

2672.93

LTC/USD

119.59

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Стало известно, что Путин хочет "продать" Трампу на переговорах по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, что Путин хочет "продать" Трампу на переговорах по Украине

Марк Фейгин рассказал о переговорной тактике Владимира Путина по поводу войны в Украине.

сегодня, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский оппозиционный политик и популярный блоггер Марк Фейгин считает, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться на переговорах с Трампом продать ему "воздух". По его словам, Кремль никогда на переговорах не предлагает что-либо реальное.

Стало известно, что Путин хочет "продать" Трампу на переговорах по Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Марк Фейгин в интервью "Эспрессо" рассказал о переговорной тактике Владимира Путина.

"Имеет ли Москва торговую позицию? В этом есть большие сомнения. Москва никогда не торгует чем-то реальным. Даже раньше она не предлагала никаких реальных уступок. Это всегда были фантомные предложения. Я объясню, о чем это. Москва всегда предлагает что-то нематериальное, какой-то "воздух"", — отмечает Фейгин.

По его словам, примером таких заявлений могут быть обещания Путина относительно войны в Украине. Например, российский диктатор может предложить Западу не идти дальше войной в Европу, если получит Украину, или не атаковать Сувальский коридор, Финляндию, Польшу или страны Балтии. Как объясняет Фейгин, "ничего реального никогда не предлагалось" от Москвы.

Российский оппозиционный политик отмечает, что в Кремле постоянно действуют угрозы и идеи вернуть под контроль другие страны бывшего СССР, в частности Украину, Молдову, Грузию, страны Балтии, а также другие страны НАТО, граничащие с Россией. Кроме того, Путин настаивает на выполнении его меморандума 2021 года о демилитаризации стран, ставших членами НАТО после 1997 года.

"Москва торгует только обещаниями не делать чего-то. Она никогда не предлагает что-то вместо этого, если это потребует от нее реальных жертв... Москве приходится предлагать только фантомные вещи", — заключает Фейгин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о переговорной тактике Дональда Трампа. Она создает среду, в которой Путин не знает, что ему делать.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле выступили с новым заявлением о мирных переговорах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-na-peregovorakh-rosiya-zavzhdi-prodae-povitrya-i-zaraz-khoche-zrobiti-tse-iz-trampom-feygin
Теги:

Новости

Все новости