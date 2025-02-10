Стало известно, что Путин хочет "продать" Трампу на переговорах по Украине

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Slava Kot
Российский оппозиционный политик и популярный блоггер Марк Фейгин считает, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться на переговорах с Трампом продать ему "воздух". По его словам, Кремль никогда на переговорах не предлагает что-либо реальное.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Марк Фейгин в интервью "Эспрессо" рассказал о переговорной тактике Владимира Путина.
По его словам, примером таких заявлений могут быть обещания Путина относительно войны в Украине. Например, российский диктатор может предложить Западу не идти дальше войной в Европу, если получит Украину, или не атаковать Сувальский коридор, Финляндию, Польшу или страны Балтии. Как объясняет Фейгин, "ничего реального никогда не предлагалось" от Москвы.
Российский оппозиционный политик отмечает, что в Кремле постоянно действуют угрозы и идеи вернуть под контроль другие страны бывшего СССР, в частности Украину, Молдову, Грузию, страны Балтии, а также другие страны НАТО, граничащие с Россией. Кроме того, Путин настаивает на выполнении его меморандума 2021 года о демилитаризации стран, ставших членами НАТО после 1997 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о переговорной тактике Дональда Трампа. Она создает среду, в которой Путин не знает, что ему делать.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле выступили с новым заявлением о мирных переговорах.
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