Российский оппозиционный политик и популярный блоггер Марк Фейгин считает, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться на переговорах с Трампом продать ему "воздух". По его словам, Кремль никогда на переговорах не предлагает что-либо реальное.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Марк Фейгин в интервью "Эспрессо" рассказал о переговорной тактике Владимира Путина.

"Имеет ли Москва торговую позицию? В этом есть большие сомнения. Москва никогда не торгует чем-то реальным. Даже раньше она не предлагала никаких реальных уступок. Это всегда были фантомные предложения. Я объясню, о чем это. Москва всегда предлагает что-то нематериальное, какой-то "воздух"", — отмечает Фейгин.

По его словам, примером таких заявлений могут быть обещания Путина относительно войны в Украине. Например, российский диктатор может предложить Западу не идти дальше войной в Европу, если получит Украину, или не атаковать Сувальский коридор, Финляндию, Польшу или страны Балтии. Как объясняет Фейгин, "ничего реального никогда не предлагалось" от Москвы.

Российский оппозиционный политик отмечает, что в Кремле постоянно действуют угрозы и идеи вернуть под контроль другие страны бывшего СССР, в частности Украину, Молдову, Грузию, страны Балтии, а также другие страны НАТО, граничащие с Россией. Кроме того, Путин настаивает на выполнении его меморандума 2021 года о демилитаризации стран, ставших членами НАТО после 1997 года.

"Москва торгует только обещаниями не делать чего-то. Она никогда не предлагает что-то вместо этого, если это потребует от нее реальных жертв... Москве приходится предлагать только фантомные вещи", — заключает Фейгин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о переговорной тактике Дональда Трампа. Она создает среду, в которой Путин не знает, что ему делать.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле выступили с новым заявлением о мирных переговорах.