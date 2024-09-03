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Стало известно, что Путин обещал своим союзникам по поводу войны в Украине

Кремлевский диктатор Путин дал ряд обещаний союзникам по войне в Украине, однако операция в Курской области все изменила

сегодня, 16:22
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Ткачик Олеся

Операция украинских военных в Курской области имеет несколько важных аспектов для Украины. Прежде всего она окончательно разрушила концепцию "красных линий", о которых так часто вспоминает Россия, ведущая агрессию против Украины , об этом "Главреду" сказал политолог Игорь Рейтерович.

Стало известно, что Путин обещал своим союзникам по поводу войны в Украине

Владимир Путин

Кроме того, по его мнению, это мощный сигнал для государств-партнеров России, подвергающихся давлению российского диктатора Владимира Путина. Он уверял их в том, что ситуация на поле боя якобы под контролем и обещал завершить войну в течение полугода на выгодных для Кремля условиях.

"Это также важный сигнал нашим партнерам, что миф о силе России значительно преувеличен", — подчеркнул Рейтерович.

По его словам, операция в Курской области оказывает Украине дополнительный рычаг влияния в переговорах с Россией. Это демонстрирует, что война может продолжаться гораздо дольше и не по тому сценарию, который хочет Москва. Украина, в свою очередь, может предложить "жест доброй воли" — вывод войск из подконтрольных районов Курщины в обмен на готовность России к справедливым переговорам и выполнению своих обязательств.

Рейтерович добавил, что, хотя мы еще не знаем, как будут дальше развиваться события, боевые действия на Курщине уже стали важным инструментом в борьбе против России.

"Этот рычаг влияния замечают и наши партнеры. Возможно, США это еще не полностью осознали, но, вероятно, они поймут важность ситуации после визита украинской делегации в Вашингтон", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что риторика Путина по поводу проведения мирных переговоров кардинально изменилась.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/krasnye-linii-perecherknuty-ukraina-mozhet-predlozhit-rf-zhest-dobroy-voli-politolog-10593833.html?_gl=1*1ptb2ix*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTcyNTM2MjQ5OS44NTIuMS4xNzI1MzYyNTQyLjE3LjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MT
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