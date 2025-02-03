Стало известно, что Путин предложит Трампу в обмен на уступки по Украине

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Ткачик Олеся
Когда кремлевскому диктатору Владимиру Путину надо, он принимает любой закон за два дня. День — на Госдуму, день на Совет Федерации — и тут же сам подписывает, говорит российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галямов. В принципе, добавляет эксперт, если он захочет, то и за один день всё сделает.
Владимир Путин
В этом контексте Галлямов напомнил, что процедура снятия с талибов статуса террористической организации была запущена ещё в декабре, но до сих пор не завершена.
По его мнению, Путину нужно наскрести как можно больше аргументов, которые он предложит президенту США Дональду Трампу в обмен на уступки по Украине.
Кроме того, эксперт считает, что призыв администрации Трампа провести в Украине выборы является суммой двух факторов. Первый, по его мнению, связан с желанием потрафить Путину. Галлямов убежден, что Трамп считает важным сохранить позицию "над схваткой", которая собственно и позволяет ему претендовать на роль нейтрального посредника.
При этом, он считает, что в администрации Трампа убеждены, что, переизбрав в Украине власть, они лишат Путина аргумента, на который он ссылается, чтобы объяснить своё нежелание договариваться с украинцами.
Помимо этого, добавляет российский политтехнолог, американцы в любой непонятной ситуации проводят выборы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Трамп хочет остановить войну в Украине до конца года.
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