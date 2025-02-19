Стало известно, что Россия предложила ценного США, чтобы Трамп решил «слить» Украину

Формула "прекращения огня – выборы – соглашение" не является окончательно согласованной формулой, а лишь одним из вариантов так называемого мира, отметил политолог Вадим Денисенко. По его словам, формула от Украины должна быть другой – "прекращение огня – рамочная сделка – выборы – большое соглашение". Собственно рамочная сделка будет основой дальнейшего договора с зафиксированными нашими красными линиями, добавил эксперт.

Владимир Путин

Политолог подчеркнул, что главной целью Украины на переговорах должно быть сохранение государства с максимальной территорией, выходом к морю и максимальным количеством людей. При этом, говорит Денисенко, необходимо зацементировать себя частью периметра безопасного ЕС.

При этом, подчеркнул эксперт, Россия, предложив США освоение Арктики и возвращение в российскую энергетику, не просто имитирует разрыв с Китаем. Россия считает, что это позволит ей в экономическом плане отчасти вернуться на премиальный европейский рынок и в политическом плане вернет довоенный статус-кво.

"Важно понять: экономическая ситуация такова, что Россия уже не говорит о третьем полюсе мира или вообще полюсе мира. Россия ведет себя как государство, желающее сохранить статус регионального государства. И это сейчас абсолютно устраивает США. Еще раз хочу подчеркнуть: США нужно, чтобы РФ уменьшила объемы ресурсной накачки Китая и перестала предоставлять ракетные технологии в КНДР. И это Путин сейчас с радостью может сделать в обмен на возвращение в 2021 год. Жизнь внесет свои коррективы, конечно, но Путину важно начать процесс перезагрузки. И за это он многое отдаст", — говорит Денисенко.

При этом эксперт считает, что такая ситуация частично может устроить и Китай, понимающий, что РФ не сможет и не захочет полностью оторваться от Китая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Зеленский и Украина начали бесить Трампа.



