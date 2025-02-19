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Стало известно, что Россия предложила ценного США, чтобы Трамп решил «слить» Украину

Путин нашел, чем заинтересовать Трампа и США, чтобы он выбрал сторону России

сегодня, 10:46
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Ткачик Олеся

Формула "прекращения огня – выборы – соглашение" не является окончательно согласованной формулой, а лишь одним из вариантов так называемого мира, отметил политолог Вадим Денисенко. По его словам, формула от Украины должна быть другой – "прекращение огня – рамочная сделка – выборы – большое соглашение". Собственно рамочная сделка будет основой дальнейшего договора с зафиксированными нашими красными линиями, добавил эксперт.

Стало известно, что Россия предложила ценного США, чтобы Трамп решил «слить» Украину

Владимир Путин

Политолог подчеркнул, что главной целью Украины на переговорах должно быть сохранение государства с максимальной территорией, выходом к морю и максимальным количеством людей. При этом, говорит Денисенко, необходимо зацементировать себя частью периметра безопасного ЕС.

При этом, подчеркнул эксперт, Россия, предложив США освоение Арктики и возвращение в российскую энергетику, не просто имитирует разрыв с Китаем. Россия считает, что это позволит ей в экономическом плане отчасти вернуться на премиальный европейский рынок и в политическом плане вернет довоенный статус-кво.

"Важно понять: экономическая ситуация такова, что Россия уже не говорит о третьем полюсе мира или вообще полюсе мира. Россия ведет себя как государство, желающее сохранить статус регионального государства. И это сейчас абсолютно устраивает США. Еще раз хочу подчеркнуть: США нужно, чтобы РФ уменьшила объемы ресурсной накачки Китая и перестала предоставлять ракетные технологии в КНДР. И это Путин сейчас с радостью может сделать в обмен на возвращение в 2021 год. Жизнь внесет свои коррективы, конечно, но Путину важно начать процесс перезагрузки. И за это он многое отдаст", — говорит Денисенко.

При этом эксперт считает, что такая ситуация частично может устроить и Китай, понимающий, что РФ не сможет и не захочет полностью оторваться от Китая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Зеленский и Украина начали бесить Трампа.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid02Jpy9SFm9P9bm9swRbCStuoy9Rs1K35BXvPFfdtM3imxGdTHGc8qr1SYivNZw3Wtnl?locale=ru_RU
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