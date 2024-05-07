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Стало известно, что ждет Россию, если она решит применить ядерное оружие

Запад опасается, что Россия использует ядерное оружие, отметил и интервью Главреду экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко. Впрочем, по его словам, у него все же есть четкий план ответа на такие действия террористической РФ

сегодня, 15:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает Владимир Огрызко, Запад все же продолжает опасаться того, что террористическая Россия может решиться на использование ядерного оружия. Именно поэтому, говорит дипломат, кремлевский диктатор Владимир Путин активно продолжает свой шантаж.

Стало известно, что ждет Россию, если она решит применить ядерное оружие

Владимир Огрызко

"Поэтому он и размахивает этой ядерной палкой, чтобы все его боялись",
– заявил бывший министр иностранных дел.

Впрочем, по его словам, у Запада все же есть четкий план, как реагировать, если Россия все же решится использовать ядерное оружие. По его словам, тогда в течение нескольких десятков часов российская армия и весь военно-промышленный комплекс РФ будут уничтожены неядерным оружием.

"Это будет означать для Путина конец его режима",
— отметил Огрызко и добавил, что Путин уже давно получил предупреждение о том, что его ожидает в случае применения ядерки.

Именно поэтому экс-глава МИД считает, что кремлевский диктатор все же не отважится использовать ядерное оружие. Все его заявления об обратном являются обычным блефом, уверен Огрызко.

При этом дипломат добавил, что Украине необходимо активно объяснять западным партнерам, все же сомневающимся в использовании или неиспользовании ядерного оружия Россией, не бояться заявлений Путина, с помощью которых он просто хочет нейтрализовать активные действия некоторых членов НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что террористическая Россия начала новый виток угроз по поводу применения ядерного оружия. В частности, Минобороны РФ сообщило, что получило приказ провести учения по использованию ядерного оружия. Впрочем, в Украине считают, что Путин является трусом и не пойдет на то, чтобы нажать на "красную кнопку".




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Источник: https://glavred.net/world/diplomat-skazal-kakoy-hitrostyu-putin-sderzhivaet-nato-uspeshno-polzuetsya-svoim-blefom-10563206.html?_gl=1*1pvqmuw*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxNTA3OTE4Ni4zODAuMS4xNzE1MDc5MTg3LjU5LjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*M
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