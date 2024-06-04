Стало известно, что ждет Россию в случае смерти Путина

После того, как кремлевский диктатор Владимир Путин умрет, изолированная Россия будет иметь чрезвычайно сложный период времени, где дезинтеграция может стать частью этой истории, считает доктор исторических наук, профессор и директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий.

Владимир Путин

По его словам, война является кризисом, но она не сможет продолжаться после смерти Путина, ведь в ней не заинтересованы многие россияне, особенно из сферы бизнеса.

"Будут перемены, будут какие-то тектонические потрясения. И с этой точки зрения могут отойти такие страны или такие части России, как Чечня, которые де-факто уже функционируют почти как независимые, Россия является данником Кадырова, а не наоборот",

– сказал Плохой.

При этом историк абсолютно убежден в том, что война против Украины абсолютно невыгодна России.

При этом он не верит, что россияне, например, будут отдавать предпочтение отдыху где-нибудь в Китае, а не во Франции. Потому российская элита будет пытаться отстроить мосты с Европой, на которую она ориентируется, считает Плохий.

Кроме того, историк напомнил, что после смерти тирана или диктатора всегда возникает выбор и борьба между его наследниками. При этом эксперт убежден, что ни один из этих наследников не будет настолько сильным, чтобы продолжать ту политику, которая откровенно невыгодна России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия может пойти на ядерную эскалацию в войне. Если Китай согласится на эту эскалацию, он может начать поставлять РФ летальное оружие. Пекин может начать несколько военных конфликтов, чтобы отвлечь США от Украины.



