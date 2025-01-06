Стало известно единственное условие, выполнив которое Путин получит приглашение на встречу с Трампом

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Ткачик Олеся
Переговоры между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным могут состояться только при условии, что Москва снизит градус своих ультимативных требований, заявил в эфире Freedom политолог Игорь Попов.
Владимир Путин
По его словам, Кремль продолжает настаивать на признании незаконной аннексии украинских территорий и даже требует передачи части земель, которые не удалось захватить военным путем.
По его мнению, администрация Трампа только начинает формировать свое видение путей мирного урегулирования в Украине, и пока официальной позиции нет.
Он предположил, что, возможно, в контексте прекращения войны будут предложены два этапа: сначала прекращение огня, механизмы контроля за прекращением огня. На втором этапе возможен вход в длительные политические переговоры, потому что требования сторон настолько взаимоотрицательны на сегодняшний день, что эти переговоры могут продолжаться довольно долго.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в конце января или начале февраля состоится встреча американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. При этом такая же встреча Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным пройдет в марте.
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