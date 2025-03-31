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Стало известно, как пройдут анонсированные на этой неделе переговоры Трампа и Путина

Путин тщательно готовится к переговорам с Трампом по всем канонам КГБ

сегодня, 10:05
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп объявил, что уже на этой неделе снова пообщается с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. В то же время президент США признался, что его разозлили заявления российского лидера о якобы нелегитимности Владимира Зеленского и предложение о "смене власти в Украине". Впрочем, Путин хорошо знает, как разговаривать с Трампом, чтобы тот изменил свой тон, считает профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг.

Стало известно, как пройдут анонсированные на этой неделе переговоры Трампа и Путина

Владимир Путин

Эксперт обратил внимание на то, что ранее Трамп неоднократно отмечал свои "прекрасные отношения" с Путиным и заявлял, что они "могут договориться обо всем". Однако такие слова уже не имеют никакого значения.

При этом Айзенберг отметил, что спрогнозировать разговор между Трампом и Путиным сложно. Однако, по словам лидеров, встречавшихся с главой Кремля, в частности, Барака Обамы и Джо Байдена, Путин всегда ведет диалог в доминирующем формате.

"Путин хорошо знает по своему опыту работы в пятом управлении КГБ, как обращаться с такими людьми как Трамп", – отметил эксперт.

По его словам, в России работают специалисты, давно составившие психологический портрет Трампа. Перед важными переговорами они разрабатывают стратегию, чтобы найти нужные слова для президента США и сделать все для того, чтобы он остался доволен разговором.

Таким образом, у Трампа вряд ли будет простор для жесткого ответа. Более того, по мнению профессора, американский президент не намерен говорить Путину что-то, что может ему не понравиться.

Айзенберг также напомнил о пресс-конференции после встречи Трампа и Путина в Хельсинки в 2018 году. Тогда американский президент заявил, что не видит причин не доверять словам Путина о невмешательстве России в выборы, несмотря на доказательства американской разведки.

По мнению эксперта, следующий разговор Трампа с Путиным пройдет по тому же сценарию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ заявили о том, что Путин наконец-то нашел родственную душу среди мировых лидеров.




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Источник: https://www.youtube.com/live/ybHpcCrXHuM
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