Стало известно, как Путин планирует вводить управление ООН в Украине

Если кто-то думает, что заявление Путина о введении управления ООН – это идиотизм маразматика, тот ошибается, считает политолог Вадим Денисенко. По его словам, это целая кампания, над которой, очевидно, работали лучшие умы РФ.

Владимир Путин

"Спойлер: идея идиотическая. Но мы должны помнить: утвержденный план в России отрабатывается, а не выбрасывается в помойку. Поэтому к этому нужно отнестись серьезно", – подчеркнул эксперт.

По его словам, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, сегодня расшифровал вчерашний спич Путина. В частности он заявил, что РФ может констатировать, что отсутствует контроль за ВСУ со стороны руководства Украины. При этом он добавил, что военные не выполняют указание не нарушать перемирие.

То есть, говорит Денисенко, по словам Пескова следует, что "нелегитимная" украинская власть не контролирует армию (нацистов), которая живет в анархии и не выполняет договоренности, парафированные американским президентом Дональдом Трампом.

Песков пытается доказать, что Россия остается "миролюбивой страной", желающей завершения войны, а в Украине нет власти и нацики хотят крови, именно поэтому Украина является страной террористом. Денисенко считает, что именно такими нарративами РФ пытается вводить управление ООН в Украине.

"Повторюсь, это тупая идея, которую не воспримет даже Иран. Но отныне и на время — это главный нарратив россиян. И с ним нужно бороться тоже. Ведь одним из главных направлений этой информации будет Украина", — подчеркнул Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин сделал ряд резонансных заявлений, указывающих на то, что он выходит из переговоров.



