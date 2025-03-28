Стало известно, как Путин планирует вводить управление ООН в Украине

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Ткачик Олеся
Если кто-то думает, что заявление Путина о введении управления ООН – это идиотизм маразматика, тот ошибается, считает политолог Вадим Денисенко. По его словам, это целая кампания, над которой, очевидно, работали лучшие умы РФ.
Владимир Путин
По его словам, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, сегодня расшифровал вчерашний спич Путина. В частности он заявил, что РФ может констатировать, что отсутствует контроль за ВСУ со стороны руководства Украины. При этом он добавил, что военные не выполняют указание не нарушать перемирие.
То есть, говорит Денисенко, по словам Пескова следует, что "нелегитимная" украинская власть не контролирует армию (нацистов), которая живет в анархии и не выполняет договоренности, парафированные американским президентом Дональдом Трампом.
Песков пытается доказать, что Россия остается "миролюбивой страной", желающей завершения войны, а в Украине нет власти и нацики хотят крови, именно поэтому Украина является страной террористом. Денисенко считает, что именно такими нарративами РФ пытается вводить управление ООН в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин сделал ряд резонансных заявлений, указывающих на то, что он выходит из переговоров.
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