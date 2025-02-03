Стало известно, как Путин собирается сорвать переговоры руками украинцев

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил о том, что в Украине во время войны нужно провести выборы. По мнению политолога Вадима Денисенко, это и есть тот формальный повод, который позволит россиянам сорвать первый этап переговоров о мире руками украинцев.

Переговоры Украины и РФ

"Судя по всему нас заставят провести выборы как можно быстрее. Идеальная, с точки зрения Вашингтона опция – приостановка войны, затем выборы, потом переговоры существует, хотя пока она выглядит очень туманно. Но, похоже, США не исключают и план Б, когда выборы проходят и во время войны", — говорит Денисенко.

Кроме того, по его словам, похоже, что Штаты определились с двумя главными стартовыми требованиями для переговоров — это не вступление в НАТО и выборы.

При этом Денисенко считает, что в Вашингтоне поняли, что сейчас провести скорые переговоры без выборов, которые являются главным требованием россиян, не удастся. Впрочем, подчеркивает эксперт, здесь кремлевский диктатор Владимир Путин загнал себя в определенную ловушку, потому что лично сказал об этом, не выставляя дополнительных требований. И похоже, говорит политолог, Трамп принял эту игру.

Кроме того, по его словам, США убеждены, что подписывать переговорные решения и претворять их в жизнь должно новоизбранное руководство.

То есть, говорит Денисенко, выборы становятся почти неотвратимыми со всеми вытекающими последствиями для внутренней дестабилизации и проблемами с правилами игры.

"Скажу идеалистическую вещь: нам нужно в результате выборов правительство единства страны. Но этого не желает ни одна политическая сила. Наконец, как никто не хочет обсуждения о переговорных позициях. И все будут говорить в категориях измен", — подчеркнул Денисенко.

При этом он добавил, что сейчас главным вызовом Украины является стабилизация линии фронта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп воткнул нож в спину Украины.



