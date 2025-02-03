Стало известно, как Путин собирается сорвать переговоры руками украинцев

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Ткачик Олеся
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил о том, что в Украине во время войны нужно провести выборы. По мнению политолога Вадима Денисенко, это и есть тот формальный повод, который позволит россиянам сорвать первый этап переговоров о мире руками украинцев.
Переговоры Украины и РФ
Кроме того, по его словам, похоже, что Штаты определились с двумя главными стартовыми требованиями для переговоров — это не вступление в НАТО и выборы.
При этом Денисенко считает, что в Вашингтоне поняли, что сейчас провести скорые переговоры без выборов, которые являются главным требованием россиян, не удастся. Впрочем, подчеркивает эксперт, здесь кремлевский диктатор Владимир Путин загнал себя в определенную ловушку, потому что лично сказал об этом, не выставляя дополнительных требований. И похоже, говорит политолог, Трамп принял эту игру.
Кроме того, по его словам, США убеждены, что подписывать переговорные решения и претворять их в жизнь должно новоизбранное руководство.
То есть, говорит Денисенко, выборы становятся почти неотвратимыми со всеми вытекающими последствиями для внутренней дестабилизации и проблемами с правилами игры.
При этом он добавил, что сейчас главным вызовом Украины является стабилизация линии фронта.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп воткнул нож в спину Украины.
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