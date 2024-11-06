Стало известно, как Путину удается достигать своих целей: сможет ли его переиграть Трамп

Одним из ключевых преимуществ Дональда Трампа является его импульсивность и непредсказуемость, отмечает экономист Павел Вернивский.

Владимир Путин

В этом контексте он напомнил, что в книге по теории игр Нейлбаффа и Диксита такой набор качеств является отличным набором для реализации стратегии под названием – иррациональная рациональность. Она должна выглядеть очень убедительно и быть подкреплена соответствующим имиджем.

"Ну, например, всех людей кавказской национальности считают импульсивными и готовыми убить за небольшое оскорбление. Это сформированный годами имидж, который сами кавказцы используют, чтобы запугивать людей и достигать своих целей. Кстати, россияне также используют имидж кадыровцев для устрашения. И убедительность этого имиджа настолько высока, что редко кто решается это проверять", – отмечает эксперт.

По его словам, этот пример из повседневной жизни также хорошо работает на международном уровне. Например, говорит эксперт, страны Запада боятся диктатора Владимира Путина не потому, что у него есть ядерная кнопка, ведь у них она тоже есть.

"А потому что он демонстрирует готовность ее применить, показывая, что ему плевать на количество собственных жертв, которые будут от ответного удара. В то же время, Запад не готов к такому размену", — подчеркнул Вернивский.

По его словам, здесь Путин также применяет прием "иррациональной рациональности", чтобы достичь своих целей.

"Байден и все европейские лидеры были именно такими. И вот здесь Трамп является тем человеком, который умеет играть в эту игру не хуже Путина", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как РФ может выбесить Трампа и спровоцировать его на решительные действия.



