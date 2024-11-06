Стало известно, как Путину удается достигать своих целей: сможет ли его переиграть Трамп

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Ткачик Олеся
Одним из ключевых преимуществ Дональда Трампа является его импульсивность и непредсказуемость, отмечает экономист Павел Вернивский.
Владимир Путин
В этом контексте он напомнил, что в книге по теории игр Нейлбаффа и Диксита такой набор качеств является отличным набором для реализации стратегии под названием – иррациональная рациональность. Она должна выглядеть очень убедительно и быть подкреплена соответствующим имиджем.
По его словам, этот пример из повседневной жизни также хорошо работает на международном уровне. Например, говорит эксперт, страны Запада боятся диктатора Владимира Путина не потому, что у него есть ядерная кнопка, ведь у них она тоже есть.
По его словам, здесь Путин также применяет прием "иррациональной рациональности", чтобы достичь своих целей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как РФ может выбесить Трампа и спровоцировать его на решительные действия.
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