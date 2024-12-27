Стало известно, как в РФ относятся к Трампу: каких действий от него ожидают

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли сможет создать впечатление у новоизбранного президента США Дональда Трампа, что ситуация для Кремля развивается успешно даже в среднесрочной перспективе. В то же время у Соединенных Штатов есть значительный арсенал рычагов влияния на Россию, отметил в эфире Freedom политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Дональд Трамп

По мнению эксперта, в ближайшее время не стоит ожидать встречи между американским президентом и российским лидером, в частности, из-за сложностей с выбором нейтрального места для переговоров.

"Трамп в Россию не улетит, как и Путин не улетит в Соединенные Штаты Америки. Следовательно, это должна быть какая-нибудь нейтральная страна. Большинство стран цивилизованного мира входят в поле подписантов Римского устава. Поскольку на Путина выписан ордер на арест, то в большинстве европейских стран его должны будут арестовать. И не только европейских. В принципе, есть вариант с Турцией. Но согласится ли Путин лететь в Турцию? — комментирует Несвитайлов.

В то же время, эксперт не исключает возможности контактов между Трампом и Путиным, добавляя, что такие контакты могли состояться даже после избрания Трампа.

Несветайлов отмечает, что Трамп располагает средствами давления на Кремль в контексте российско-украинской войны. В отличие от других, он воспринимается в России как сильный и непредсказуемый лидер, вызывающий уважение в Кремле.

"Они понимают, что эту силу Трамп излучает. Она, возможно, в определенной степени иррациональна, непредсказуема, однако они понимают, что Трамп может какие-то действия предпринять, и рычагов давления, которые еще можно использовать против Российской Федерации, достаточно”, — считает политолог.

Несветайлов заметил, что инструменты влияния России иссякают. Основным остается ядерное оружие, но даже эти угрозы все чаще игнорируются.

"У Путина аргументы заканчиваются. Геополитическое влияние сыпется на глазах. Все точки, в которых через которые Россия могла транслировать свое влияние. Как на Кавказе, например. В Грузии они имеют временную победу, но скорее пирровую победу, потому что после отката от "Грузинской мечты", который может произойти в ближайшее время, они потеряют еще и этот регион полностью. После поражения в Армении за борьбу за Нагорный Карабах у них остается буквально только Приднестровье. Сирию они потеряли. В Украине они продвигаются только ценой колоссальных жертв, в частности, жертв корейцами. То есть создать видимость того, что что-то там у Путина идет по плану, и продать это Трампу, не получится у него даже в среднесрочной перспективе", — уверен политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин стремительно ухудшил отношения с Трампом.



