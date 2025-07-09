Стало известно, какая страна готова принять Лаврова с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в Северную Корею уже на этой неделе. Об этом сообщили государственные СМИ Пхеньяна.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Такая новость появилась менее, чем через месяц после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын согласился прислать тысячи военных для помощи России в войне с Украиной.

Отмечается, что Лавров будет находиться в Северной Корее в течение трех дней. Такой визит начнется 11 июля.

"Запланированная поездка происходит после того, как Северная Корея согласилась отправить дополнительно 6000 военных в приграничный регион России — Курскую область во время встречи в июне между Кимом и главным советником президента Владимира Путина по вопросам безопасности Сергеем Шойгу в Пхеньяне", — говорится в сообщении.

Известно, что Запад обвиняет Россию в обмене с КНДР военными технологиями на оружие и рабочую силу. В частности отправка северокорейских войск в РФ помогла солдатам Пхеньяна получить опыт современных боевых действий в реальных условиях.

Читайте также на портале "Комментарии" — Северная Корея, вероятно, направит дополнительные войска для поддержки войны России против Украины в июле или августе. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Также издание "Комментарии" сообщало – Ким Чен Ын строит для Путина крупнейший военный завод в КНДР. Северная Корея начала строительство крупнейшего военного завода в истории страны. Ожидается, что предприятие будет ориентировано на массовое производство вооружения для экспорта в Россию.



