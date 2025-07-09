Стало известно, какая страна готова принять Лаврова с официальным визитом

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в Северную Корею уже на этой неделе. Об этом сообщили государственные СМИ Пхеньяна.
Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
Такая новость появилась менее, чем через месяц после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын согласился прислать тысячи военных для помощи России в войне с Украиной.
Отмечается, что Лавров будет находиться в Северной Корее в течение трех дней. Такой визит начнется 11 июля.
Известно, что Запад обвиняет Россию в обмене с КНДР военными технологиями на оружие и рабочую силу. В частности отправка северокорейских войск в РФ помогла солдатам Пхеньяна получить опыт современных боевых действий в реальных условиях.
Читайте также на портале "Комментарии" — Северная Корея, вероятно, направит дополнительные войска для поддержки войны России против Украины в июле или августе. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Также издание "Комментарии" сообщало – Ким Чен Ын строит для Путина крупнейший военный завод в КНДР. Северная Корея начала строительство крупнейшего военного завода в истории страны. Ожидается, что предприятие будет ориентировано на массовое производство вооружения для экспорта в Россию.