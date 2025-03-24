Стало известно, какая страна примет участие в параде 9 мая в Москве

Израиль никогда не откажется от празднования 9 мая, страна будет представлена ​​на параде Победы в Москве. Об этом заявил в интервью прокремлевскому агентству ТАСС исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Парад ко Дню Победы в Москве. 2024 год

Дипломату задали вопрос о том, всегда ли в Израиле будут праздновать День Победы.

"Да. Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы — одно из немногих государств, кроме стран СНГ, где 9 мая — это День Победы. Единственная страна, которая не входит в СНГ, где проводится парад ветеранов, это Израиль. И где проходит "Бессмертный полк".

"Насколько я знаю, посол Израиля [Симона Гальперин] будет стопроцентно участвовать", — добавил Бен Цви, говоря о планах израильской стороны присутствовать на параде Победы в Москве.

И.о. посла отметил, что в Израиле "живет много ветеранов войны", где они также "выходят на парад".

"Памятники воинам и героям стоят в Нетания, в Иерусалиме. Мы очень хорошо об этом помним", — заверил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в феврале президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он якобы планирует посетить Москву для участия в параде 9 мая.

Дональда Трампа спросили, поедет ли он в Москву 9 мая на парад по случаю победы Советского Союза во Второй мировой войне. Он ответил: "Нет, не поеду". О том, что Трамп собирается присутствовать на параде в Москве, ранее сообщило французское издание Le Point, ссылаясь на неназванные источники. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков, которого российское агентство РБК спросило, есть ли такая договоренность, ответил "нет".