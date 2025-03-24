Стало известно, какая страна примет участие в параде 9 мая в Москве

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Недилько Ксения
Израиль никогда не откажется от празднования 9 мая, страна будет представлена на параде Победы в Москве. Об этом заявил в интервью прокремлевскому агентству ТАСС исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.
Парад ко Дню Победы в Москве. 2024 год
Дипломату задали вопрос о том, всегда ли в Израиле будут праздновать День Победы.
И.о. посла отметил, что в Израиле "живет много ветеранов войны", где они также "выходят на парад".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в феврале президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он якобы планирует посетить Москву для участия в параде 9 мая.
Дональда Трампа спросили, поедет ли он в Москву 9 мая на парад по случаю победы Советского Союза во Второй мировой войне. Он ответил: "Нет, не поеду". О том, что Трамп собирается присутствовать на параде в Москве, ранее сообщило французское издание Le Point, ссылаясь на неназванные источники. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков, которого российское агентство РБК спросило, есть ли такая договоренность, ответил "нет".
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