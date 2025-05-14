Стало известно, какие гарантии от Запада требует Путин для того, чтобы приехать в Стамбул

В четверг, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский будет ожидать переговоров в Стамбуле своего российского коллегу Владимира Путина. Однако присутствие Путина возможно только при определенных условиях – если он получит гарантию продления войны и отсутствие новых санкций, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Владимир Путин

По его словам, Путин готов прибыть в Стамбул только при наличии четких гарантий, что санкционное давление на Россию не будет усилено. Кроме того, он стремится сохранить контроль над переговорами как "глобальный модератор", решающий ключевые вопросы войны.

Однако на Путина оказывается значительное давление. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности выступить посредником в случае присутствия российского диктатора на переговорах. Китай, Бразилия и Турция выразили поддержку непосредственных переговоров между лидерами Украины и России.

"Если Путин получит гарантии, может появиться в Стамбуле. Но только если получит гарантию, что ему позволят продолжать войну. Он приедет, будет говорить разный бред, если получит гарантии, что максимально жесткие санкции не будут вводиться в первую очередь США. Второе – то, что он получит гарантии возможности продолжения войны, по крайней мере, весной-летом 2025, что поставки оружия в Украину не будут существенно наращены", — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что в случае получения гарантий уменьшится давление на Путина со стороны стран Глобального Юга, прежде всего Китая. Пекин уже не раз настаивал на 30-дневном безусловном прекращении огня как первом шаге к миру.

Если Путин не приедет на переговоры, ситуация может кардинально измениться. В этом случае Запад активизирует военную помощь Украине, инвестиции в военную промышленность и введет новые жесткие санкции против России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп анонсировал хорошие новости о ситуации в Украине.



