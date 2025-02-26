Американский президент Дональд Трамп, кремлевский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин, хотя и имеют разные цели, стремятся к возвращению в прошлое, отметил в интервью Эспрессо аналитик Виталий Портников.

Владимир Путин

По его убеждению, Путни, Трамп и Си Цзиньпин являются реваншистами, которые не стремятся строить новый мировой порядок, а хотят вернуть свои страны к прежнему могуществу.

"Трамп хочет вернуть Америке ее роль мирового гегемона, который не учитывает других и не гарантирует безопасность другим, а может просто извлекать какую-то выгоду в связи с отношениями с другими государствами и не считаться с их интересами. Путин желает быть по крайней мере политическим гегемоном Европы, а Си Цзиньпин — по-видимому."

При этом эксперт подчеркнул, что хотя их стремления могут не совпадать, каждый из этих лидеров хочет возвращения в прошлое.

По мнению Портникова, Трамп пытается возродить атмосферу 1930-х годов в США, Путин стремится вернуть Россию к 1945 году, а Си Цзиньпин ориентируется на хорошо помнящие имперское прошлое Китая.

"Это не мир XXI века, это мир прошлых веков. У каждого своя очевидная парадигма. И Трамп, и Путин и Си Цзиньпин просто шагают в прошлое, все дальше и дальше, потому что, я думаю, это будет еще больше", — добавил аналитик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и его администрация заиграют с кремлевским диктатором Путиным в вопросе войны, которую РФ ведет против Украины. Впрочем, ни заигрывание американского президента Дональда Трампа перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, ни уступки в ООН, ни потенциальный вывод американцев из военных баз в Европе не являются для Путина конфетой, потому что он хочет коробку конфет и еще сладкую вату. Так комментируют эксперты заявление Сергея Лаврова, что РФ не остановится на линии разграничения, потому что в РФ есть Конституция.



