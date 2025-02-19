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Стало известно, какие поручения дал Путин своей делегации в Саудовской Аравии

Диктатор велел российской делегации в Саудовской Аравии демонстрировать максимальное дружелюбие к США и Трампу

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Российская делегация, которая ездила в Саудовскую Аравию на первые с начала войны полноформатные переговоры с США, получила поручение от Владимира Путина проявлять "максимально доброжелательный и в чем-то даже комплиментарный настрой к своим американским визави и лично президенту Дональду Трампу", рассказали The Moscow Times.

Стало известно, какие поручения дал Путин своей делегации в Саудовской Аравии

США и РФ встретились в Саудовской Аравии. Фото из открытых источников

"Делегации было поручено ехать не ругаться, а договариваться в известной степени", — сказал российский дипломат.

По словам другого источника, инструкции Путина заключались в том, чтобы "совместить одновременно гибкость и жесткость".

Основные требования, которые привез в Эр-Рияд глава МИД РФ Сергей Лавров, – возобновление работы дипмиссий и возвращение российской дипломатической собственности в США.

РФ рассчитывает на возобновление полноформатного диалога с Вашингтоном, чтобы получить публично признанное право потребовать соблюдения своих национальных интересов. Кремль также делает ставку на "химию" между Путиным и Трампом, рассчитывая закрепить нейтральный статус Украины, смену власти в Киеве, сокращение украинской армии и признание аннексии Крыма и четырех оккупированных регионов. РФ же попытается "продать" Трампу идею дистанцирования от Китая.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины. По его словам, американские гарантии безопасности – это единственный способ сдерживать Россию. Он повторил, что готов рассмотреть потенциальное введение британских войск в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что это должно произойти в поддержку США. "Гарантия безопасности со стороны США – это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – подчеркнул Кир Стармер.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/30258
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