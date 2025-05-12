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Стало известно, какой мир в Украине устроит Путина

Путин давит на Европу и США, чтобы добиться всех своих прихотей в Украине

сегодня, 13:22
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Ткачик Олеся

Глава Кремля продолжает использовать террор и боевые действия в качестве средства для решения собственных проблем. Об этом заявил генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, именно поэтому в России говорят о "первопричинах конфликта".

Стало известно, какой мир в Украине устроит Путина

Владимир Путин

Эксперт отметил, что российский диктатор пытается достичь выполнения своих циничных целей, среди которых отказ Украины от вступления в НАТО, уменьшение количества войск и признание части территорий российскими. Путин понимает, что справедливые мирные переговоры не позволят ему этого добиться, поэтому продолжает оказывать давление на Европу и искать поддержку в Китае.

Сейчас, говорит Маломуж, Путин убежден, что имеет преимущество в надежде на то, что его агрессивная позиция заставит партнеров идти на уступки. Он опасается, что согласование на 30-дневное перемирие будет выглядеть как слабость перед США. Однако, по словам эксперта, подобная стратегия Путина может привести к сложным временам для него самого, ведь он рискует потерять поддержку даже среди союзников.

Эксперт также упомянул о роли Дональда Трампа, ранее готового идти на переговоры с Россией при условии ее шагов к миру и прекращению огня. Однако Путин игнорирует эту возможность, пытаясь использовать президента США в своих интересах, в то же время пренебрегая позицией Европы.

Маломуж отметил важность последовательной позиции Украины, Европы и США. По его мнению, необходимо жесткое давление на Россию, чтобы заставить агрессора прекратить атаки на мирное население. Перемирие на фронте и мирный процесс должны стать следующими шагами.

Несмотря на попытки Кремля заручиться поддержкой Китая и других стран, таких как Индия и Бразилия, ситуация для Путина усложняется. По словам Маломужа, глава Кремля уже зашел слишком далеко, и альтернативы завершению войны у него практически нет. Манипуляции и демонстрация сил больше не работают, ведь даже китайский лидер призывает к миру.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин, вероятно, не поедет в Стамбул на переговоры с Зеленским.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JBVvUmq0-hs
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