Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве. Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала "Россия-24", пишет пропагандистское издание ТАСС.

Путин

Напомним, что в январе президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели свой первый телефонный разговор. При этом Трамп разговор назвал "очень хорошим". Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Разговор был очень хорош как для КНР, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим множество проблем, начиная сейчас", — написал политик.

Трамп сообщил, что они с Си Цзиньпином обсудили многие вопросы. В том числе касающиеся торгового баланса и споров вокруг платформы TikTok. Кроме того, избранный президент США добавил, что теперь он и глава КНР будут делать все возможное, чтобы мир стал более безопасным местом.

В то же время лидер Китая сообщил, что Пекин ожидает, что теперь Вашингтон с осторожностью будет относиться к тайваньскому вопросу.

А уже в конце января и начале февраля Трамп вновь заявил, что странам БРИКС грозят 100% пошлины. Это произойдет, если объединение создаст свою валюту. Как передает портал "Комментарии", свою позицию новый президент США обнародовал на своем посту в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп объяснил, что идея о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока США стоят в стороне и наблюдают – окончено.

"Мы будем требовать обязательства от этих, казалось бы, враждебных стран, что они не будут создавать новой валюты БРИКС, не будут поддерживать ни другую валюту для замены мощного доллара США, иначе они столкнутся со 100% тарифами и могут попрощаться с продажами на замечательном рынке США. Они могут пойти и найти другую страну-л*ха", — заявил Трамп.