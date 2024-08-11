Стало известно, кому Путин доверил руководить обороной Курской области

Российский президент Владимир Путин назначил главу ФСБ Александра Бортникова командующим "контртеррористической операцией" (КТО) в Курской области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Александр Бортников и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Аналитики объясняют, что Путин, вероятно, избрал Бортникова из-за его предыдущего опыта как эффективного кризисного менеджера, особенно в ситуациях, угрожающих внутренней стабильности России и кремлевскому режиму.

Именно Бортников отвечал за переговоры и обеспечение гарантий учредителю ПИК "Вагнер" Евгению Пригожину во время мятежа летом прошлого года. После переизбрания Путин публично отметил директора ФСБ за его вклад в обеспечение безопасности и суверенитета России.

По мнению экспертов, назначение Бортникова на руководящий пост в противодействии наступлению в Курской области может свидетельствовать о недовольстве Путина работой российского военного командования в регионе.

Ранее, во время экстренного совещания Совбеза, которое Путин созвал 7 августа в связи с успешным продвижением Вооруженных Сил Украины в Курской области, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов пообещал остановить и отвергнуть украинские войска за пределы России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что руководителя Генштаба РФ Герасимова поймали на лжи Путину по ситуации в Курской области. В первые дни прорыва границы в Курской области российский диктатор Владимир Путин организовал заседание Совета Безопасности. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время своего доклада соврал Путину по ситуации Курской области.

Журналист "Новой газеты" Валерий Ширяев поймал Валерия Герасимова на лжи Путина. По его словам, 7 августа начальник Генштаба ВС РФ докладывал российскому диктатору о том, что на территорию Курской области вошли около 1000 украинских солдат. Однако спецкорреспонденты и аффилированные Минобороны РФ журналисты указывали большее количество украинских сил, пересекших границу.

