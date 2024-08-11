logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Стало известно, кому Путин доверил руководить обороной Курской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кому Путин доверил руководить обороной Курской области

Путин был недоволен тем, как российское военное командование справляется с ситуацией на Курщине.

сегодня, 21:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин назначил главу ФСБ Александра Бортникова командующим "контртеррористической операцией" (КТО) в Курской области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Стало известно, кому Путин доверил руководить обороной Курской области

Александр Бортников и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Аналитики объясняют, что Путин, вероятно, избрал Бортникова из-за его предыдущего опыта как эффективного кризисного менеджера, особенно в ситуациях, угрожающих внутренней стабильности России и кремлевскому режиму.

Именно Бортников отвечал за переговоры и обеспечение гарантий учредителю ПИК "Вагнер" Евгению Пригожину во время мятежа летом прошлого года. После переизбрания Путин публично отметил директора ФСБ за его вклад в обеспечение безопасности и суверенитета России.

По мнению экспертов, назначение Бортникова на руководящий пост в противодействии наступлению в Курской области может свидетельствовать о недовольстве Путина работой российского военного командования в регионе.

Ранее, во время экстренного совещания Совбеза, которое Путин созвал 7 августа в связи с успешным продвижением Вооруженных Сил Украины в Курской области, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов пообещал остановить и отвергнуть украинские войска за пределы России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что руководителя Генштаба РФ Герасимова поймали на лжи Путину по ситуации в Курской области. В первые дни прорыва границы в Курской области российский диктатор Владимир Путин организовал заседание Совета Безопасности. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время своего доклада соврал Путину по ситуации Курской области.

Журналист "Новой газеты" Валерий Ширяев поймал Валерия Герасимова на лжи Путина. По его словам, 7 августа начальник Генштаба ВС РФ докладывал российскому диктатору о том, что на территорию Курской области вошли около 1000 украинских солдат. Однако спецкорреспонденты и аффилированные Минобороны РФ журналисты указывали большее количество украинских сил, пересекших границу.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-10-2024
Теги:

Новости

Все новости