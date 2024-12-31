Стало известно, кто был на российском правительственном борту, который два дня провел в США

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Ткачик Олеся
Ил-96 специального летного подразделения "Россия" с бортовым RA-96023 действительно совершил за последние дни ряд перелетов, в том числе в Нью-Йорк и Вашингтон и обратно, отметил Дмитрий Золотухин, эксперт по вопросам информационных войн.
Российский борт в США
При этом, по его информации, борт облетал всю Скандинавию, а это крюк на пару тысяч километров.
По его словам, правительственный самолет могут гонять в США только в двух случаях – либо кто-то при смерти и надо спасать какую-то старую коммунистическую задницу, либо кто-то уехал на поклон "белым рептилоидным хозяевам".
То есть, по его словам, кроме Патрушева, действительно, некого было отправлять в Штаты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский правительственный самолет Ил-96-300 провел два дня в США, посетив Нью-Йорк и Вашингтон. Официальное объяснение МИД России о "ротации дипломатов" вызывает сомнения. По словам Марии Захаровой, представительницы МИДа России, рейс был связан с очередной заменой работников российских посольств. Однако использование спецборта для таких целей выглядит маловероятным. Как правило, самолеты Ил-96-300 применяют для перевозки чиновников или выполнения важных служебных задач.
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