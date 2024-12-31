Ил-96 специального летного подразделения "Россия" с бортовым RA-96023 действительно совершил за последние дни ряд перелетов, в том числе в Нью-Йорк и Вашингтон и обратно, отметил Дмитрий Золотухин, эксперт по вопросам информационных войн.

Российский борт в США

При этом, по его информации, борт облетал всю Скандинавию, а это крюк на пару тысяч километров.

"Вопрос, кто там летел, и что делал в США?" – отметил эксперт.

По его словам, правительственный самолет могут гонять в США только в двух случаях – либо кто-то при смерти и надо спасать какую-то старую коммунистическую задницу, либо кто-то уехал на поклон "белым рептилоидным хозяевам".

"Ходит слух о Патрушеве. Но, Патрушева можно было отправить только в одном случае – запланировано сорвать переговоры. Ибо, он как известно – сбитая утка. Нарышкин сейчас никто и зовут его никак. Алко-димон – ну камон. Лавров – возможно. Однако тогда Машка бы с ним летала бы. Боевой оленевод никогда такого не делал. Никого меньшего статуса отправить нельзя. Потому что Козак наказан", – отметил Золотухин.

То есть, по его словам, кроме Патрушева, действительно, некого было отправлять в Штаты.

"А скоро они еще и умирать начнут. Причем строем", – добавил Золотухин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский правительственный самолет Ил-96-300 провел два дня в США, посетив Нью-Йорк и Вашингтон. Официальное объяснение МИД России о "ротации дипломатов" вызывает сомнения. По словам Марии Захаровой, представительницы МИДа России, рейс был связан с очередной заменой работников российских посольств. Однако использование спецборта для таких целей выглядит маловероятным. Как правило, самолеты Ил-96-300 применяют для перевозки чиновников или выполнения важных служебных задач.



