В Кремле с размахом готовятся к 9 мая. Путин приглашает партнеров на празднование Дня Победы. Даже в Кремле провоцировали вбросы – якобы на 9 мая в Москву может приехать президент США Дональд Трамп.

Фото портал "Комментарии"

Российское издание ТАСС сообщило, что лидеры РФ, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана договорились встретиться 9 мая в Москве. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон 15 марта провели неформальную встречу и связались по телефону с Ильхамом Алиевым.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин, как писал портал "Комментарии", рассказал о ситуации в Курской области и прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа.

Путин во время проведения оперативного совещания с постоянными членами Совбеза рассказал, что ознакомился с призывом Дональда Трампа пощадить украинские войска в Курской области. “В случае, если сложат оружие украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Киев для реализации призыва Трампа должен предоставить приказ своим военным в Курской области сдаться в плен”, — отметил Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что военные РФ пытаются взять в окружение украинских военных на территории Украины в районе Курского направления, но командование в курсе этих планов.

По словам Зеленского, оккупанты хотят обеспечить себе максимальное присутствие на территории Украины, и ничего нового здесь нет.



