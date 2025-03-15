logo

BTC/USD

84307.75

ETH/USD

1936.98

LTC/USD

92.60

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Стало известно, кто приедет к Путину праздновать Великую Победу
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кто приедет к Путину праздновать Великую Победу

В Кремле сообщили, лидеры которых страны приедут в Москву на 9 мая

сегодня, 18:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Кремле с размахом готовятся к 9 мая. Путин приглашает партнеров на празднование Дня Победы. Даже в Кремле провоцировали вбросы – якобы на 9 мая в Москву может приехать президент США Дональд Трамп.

Стало известно, кто приедет к Путину праздновать Великую Победу

Фото портал "Комментарии"

Российское издание ТАСС сообщило, что лидеры РФ, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана договорились встретиться 9 мая в Москве. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон 15 марта провели неформальную встречу и связались по телефону с Ильхамом Алиевым.            

Напомним, что российский лидер Владимир Путин, как писал портал "Комментарии", рассказал о ситуации в Курской области и прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа.                 

Путин во время проведения оперативного совещания с постоянными членами Совбеза рассказал, что ознакомился с призывом Дональда Трампа пощадить украинские войска в Курской области. “В случае, если сложат оружие украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Киев для реализации призыва Трампа должен предоставить приказ своим военным в Курской области сдаться в плен”, — отметил Путин.            

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что военные РФ пытаются взять в окружение украинских военных на территории Украины в районе Курского направления, но командование в курсе этих планов.                   

По словам Зеленского, оккупанты хотят обеспечить себе максимальное присутствие на территории Украины, и ничего нового здесь нет.          




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/305901
Теги:

Новости

Все новости