Второй раунд консультаций между Россией и США, который состоится в Стамбуле, возглавят посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

США и РФ

В ведомстве страны-агрессора отметили, что новый раунд переговоров будет посвящен вопросам нормализации работы дипломатических миссий обеих стран. Место встречи, формат и состав делегаций остаются неизменными – переговоры снова пройдут в Стамбуле.

"Русскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев, официально официально занимающий пост посла России в США. Американскую сторону будет представлять заместитель замгоссекретаря Соната Коултер", — сообщили в МИД РФ.

При этом известно, что предварительный раунд консультаций между Москвой и Вашингтоном также проходил в Стамбуле – 27 февраля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России обсудили возможность новых контактов с США. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что подобные переговоры могут состояться уже на этой неделе. Он также добавил, что со стороны американских компаний есть "большое количество запросов" о возвращении в Россию, в частности, в энергетическом секторе и других отраслях.

Как отмечают эксперты, Трамп надеялся на "немощность Европы" и рассчитывал, что его действия заставят Украину сделать уступки. Однако после Парижского саммита стало ясно, что Европа останется на стороне Украины, а санкции против России усилятся. Кроме того, Трамп надеялся на краткосрочное перемирие, но теперь ему нужна хотя бы маленькая победа, чтобы выйти из этой ситуации.



