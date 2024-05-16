Стало известно, на что готов пойти Путин, чтобы получить поддержку Китая в войне с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин приехал в Пекин, чтобы добиться от Китая заключения максимально полезных для него политических и военных соглашений, которые помогут в войне против Украины, считает Максим Джигун.

Путин и Си

По его словам, российского диктатора интересует исключительно война, и Китай этим непременно воспользуется.

При этом Джигун считает, что Путин готов пойти на любые условия и любые компромиссы, которые позволят ему выжить в захватнической войне РФ против Украины.

На самом деле, говорит политолог, в настоящее время Китай полностью устраивает так называемый статус-кво. За ним Россия является обычной сырьевой очень дешевой базой. По мнению Пекина, Китай даже может осуществлять территориальную экспансию на востоке России, переименовывать города в китайский манер и занимать откровенно господствующее положение.

При этом политолог предположил, что встреча кремлевского диктатора Путина с президентом Китая Си Цзиньпином завершится заключением многих соглашений, ориентированных на Китай. Вероятно, согласно этим соглашениям Россия будет поставлять Китаю дополнительные ресурсы и технологические возможности. Вместо этого, считает Джигун, официальный Пекин лишь ограничится осторожными обещаниями по поводу увеличения объемов поставок товаров так называемого двойного назначения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин начал свой визит в Китай, который продлится два дня. Лидеры двух государств в совместном заявлении уже осудили Запад, который своими действиями "продолжает боевые действия в Украине". Таким образом они выступили против поставок оружия в Украину.