Стало известно, на что в Стамбуле согласитесь РФ, чтобы организовать встречу Путина и Трампа

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину очень нужна личная встреча с американским президентом Дональдом Трампом, считает политический эксперт Александр Кочетков.

Путин и Трамп

По его словам, Путин оказался на растяжке между США и Китаем, и ему нужно выбирать.

"Путин хочет быть из США – с ними ему более комфортно, да и предложения более интересны. В первую очередь совместно заставить ЕС вернуться к закупке российских энергоносителей — теперь уже при участии США, но это все равно будет гораздо выгоднее, чем продавать их Китаю. Ну, и знание американских санкций — то же весомый фактор", — говорит эксперт.

Поэтому, по его мнению, на стамбульских переговорах в финальном коммюнике могут указывать, что стороны стремятся к 30-дневному прекращению огня и договорились работать над реализацией такого прекращения и контролем его выполнения. Этого для встречи "Трамп-Путин" может хватить, добавил эксперт.

Кроме того, по мнению Кочеткова, еще возможны договоренности по обмену военнопленными. Вряд ли всех на всех, но любой обмен нужно только приветствовать, добавил он.

"Таким образом, немного подождем, и в очередной раз можно будет констатировать, что главным результатом украино-российских переговоров стал тот факт, что они состоялись", — подытожил Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в министерстве иностранных дел страны-агрессора России спрогнозировали возможный результат переговоров в Стамбуле 16 мая. В частности, как заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мельник, есть шансы на то, что переговорные группы России и Украины в Стамбуле смогут выработать единый документ сценария завершения "конфликта".



