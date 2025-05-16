Стало известно, на что в Стамбуле согласитесь РФ, чтобы организовать встречу Путина и Трампа

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Ткачик Олеся
Кремлевскому диктатору Владимиру Путину очень нужна личная встреча с американским президентом Дональдом Трампом, считает политический эксперт Александр Кочетков.
Путин и Трамп
По его словам, Путин оказался на растяжке между США и Китаем, и ему нужно выбирать.
Поэтому, по его мнению, на стамбульских переговорах в финальном коммюнике могут указывать, что стороны стремятся к 30-дневному прекращению огня и договорились работать над реализацией такого прекращения и контролем его выполнения. Этого для встречи "Трамп-Путин" может хватить, добавил эксперт.
Кроме того, по мнению Кочеткова, еще возможны договоренности по обмену военнопленными. Вряд ли всех на всех, но любой обмен нужно только приветствовать, добавил он.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в министерстве иностранных дел страны-агрессора России спрогнозировали возможный результат переговоров в Стамбуле 16 мая. В частности, как заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мельник, есть шансы на то, что переговорные группы России и Украины в Стамбуле смогут выработать единый документ сценария завершения "конфликта".
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