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Стало известно о смерти от коронавируса еще одного российского артиста

Артисту на момент смерти было семьдесят шесть лет

сегодня, 16:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

Умер "голос Кремля" Евгений Хорошевцев. По данным российских средств массовой информации, смерть диктора наступила в результате осложнений на сердечную мышцу, вызванных коронавирусной инфекцией. Кроме того, со слов коллег покойного, усугубило его состояние и болезнь Паркинсона, которой артист страдал последние несколько лет.

Стало известно о смерти от коронавируса еще одного российского артиста

О кончине народного артиста, комментатора протокольных мероприятий главы российского государства, а также парадов Победы сообщил спикера президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он напомнил, что Евгений Хорошевцев был последователем диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана. Артисту на момент смерти было семьдесят шесть лет.

Актер, телеведущий и диктор Евгений Хорошевцев родился 23 июля 1944 года в Москве. Он выучился на режиссера эстрады и массовых представлений Институте театрального искусства. Уже в 24 года артист получил должность режиссера Всесоюзного радио, где вместе с Юрием Левитаном освещал мероприятия государственного масштаба. Последние 20 лет  -  мероприятия с участием президента, а с  2006 стал ведущим парадов Победы на Красной площади.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в возрасте 83 лет скончался известный советский футболист Виктор Понедельник. Об этом сообщили его родственники  5 декабря.  Бывший футболист являлся нападающим сборной СССР. Также он являлся чемпионом Европы 1960 года в составе сборной Советского Союза.  Именно он был тем, кто забил гол, ставший победным в финале турнира. В том матче советская команда обыграла сборную Югославии со счётом 2:1.

Кроме того, порталу стало известно, что на 77-м году жизни перестало биться сердце американской актрисы Кэрон Саттон, которая больше всего запомнилась зрителям по фильмах "Стальные магнолии" и "Рэй". Известно, что знаменитость скончалась в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 



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Источник: https://www.rbc.ru/society/13/12/2020/5fd603959a79474e7fb4117e
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Обусуждения

Жора

сегодня, 16:37

Еще одного артиста... Думал Путин сдох, ан нет, нормальный человек. Жаль.

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