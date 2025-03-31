Стало известно, остановит ли Путин войну в Украине после жестких угроз Трампа

Заявление президент США Дональда Трампа каналу NBC о введении пошлин и вторичных санкций на российскую нефть – очень выверенное заявление для одного "клиента" , а именно: для кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин

При этом, по его словам, необходимо понимать, что так называемый глубинный народ США не понимает почему Трамп не атакует Путина.

Вместе с тем эксперт обратил внимание, что на днях ⁠ Трамп заявил, что Путин тянет время и дал понять, что эта стратегия для него не нова. Проще говоря, подчеркивает политолог, американский президент понимает, что его обманывают, но еще не готовы к тому, чтобы пойти на эскалацию. Именно поэтому заявление Трампа можно считать предупреждением, а не эскалацией.

Денисенко считает, что после заявления Трампа о санкциях, теперь и у него, и у Путина поле для маневров сужается. Впрочем, добавляет Денисенко, правда в том, что кремлевский диктатор не готов останавливать войну.

"Его может остановить только страх за жизнь. Но до этого, похоже, еще далеко. И пока он, похоже, не верит в быстрые санкции. Почему? Потому что это процесс, первые результаты которого появятся не ранее чем через 6-9 месяцев", — отметил политолог.

При этом он добавил, что Путин, вероятно, действительно верит, что Украина посыплется в ходе летней кампании. Кроме того, диктатор считает, что слова Трампа – лишь угрозы, потому что он якобы нуждается в РФ в качестве переговорщика с Китаем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп все же разозлился на Путина и даже пригрозил РФ адскими санкциями, если война в Украине не будет остановлена.



