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Стало известно, остановит ли Путин войну в Украине после жестких угроз Трампа

Путин пока верит, что сумеет добиться успеха в новом наступлении на Украину

сегодня, 07:09 comments3374
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Ткачик Олеся

Заявление президент США Дональда Трампа каналу NBC о введении пошлин и вторичных санкций на российскую нефть – очень выверенное заявление для одного "клиента" , а именно: для кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил политолог Вадим Денисенко.

Стало известно, остановит ли Путин войну в Украине после жестких угроз Трампа

Владимир Путин

При этом, по его словам, необходимо понимать, что так называемый глубинный народ США не понимает почему Трамп не атакует Путина. 

Вместе с тем эксперт обратил внимание, что на днях Трамп заявил, что Путин тянет время и дал понять, что эта стратегия для него не нова. Проще говоря, подчеркивает политолог, американский президент понимает, что его обманывают, но еще не готовы к тому, чтобы пойти на эскалацию. Именно поэтому заявление Трампа можно считать предупреждением, а не эскалацией.

Денисенко считает, что после заявления Трампа о санкциях, теперь и у него, и у Путина поле для маневров сужается. Впрочем, добавляет Денисенко, правда в том, что кремлевский диктатор не готов останавливать войну.

"Его может остановить только страх за жизнь. Но до этого, похоже, еще далеко. И пока он, похоже, не верит в быстрые санкции. Почему? Потому что это процесс, первые результаты которого появятся не ранее чем через 6-9 месяцев", — отметил политолог.

При этом он добавил, что Путин, вероятно, действительно верит, что Украина посыплется в ходе летней кампании. Кроме того, диктатор считает, что слова Трампа – лишь угрозы, потому что он якобы нуждается в РФ в качестве переговорщика с Китаем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп все же разозлился на Путина и даже пригрозил РФ адскими санкциями, если война в Украине не будет остановлена.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid0A5PCFhv5QqGNL5trDxKJSxiZgpae8FwFQjPaoWT9fiioFTPsyJxdSiYYqHejA7Rpl
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