Стало известно, почему на самом деле Путин отказался от участия в саммите G20 в Бразилии

Главой российской делегации на саммите "Большой двадцатки" в Бразилии станет министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам экспертов, отсутствие Владимира Путина объясняется не только ордером на его арест, выданным Международным уголовным судом, но и другими причинами.

Владимир Путин

В частности, как отметил в комментарии 24 каналу политолог Андрей Вигиринский, саммит G20 вряд ли принесет кардинальные решения. Участники уже несколько лет обсуждают одинаковые темы, такие как климатические изменения, энергетические трансформации и возобновляемые источники энергии.

Саммит ориентирован преимущественно на экономические вопросы, ведь страны-участницы "Большой двадцатки" представляют более 80% мировой экономики. Однако политические разногласия, в частности из-за наличия дружественных России государств, осложняют достижение консенсуса даже в базовых вопросах, таких как прекращение войны в Украине, отметил эксперт.

При этом известно, что Путин объяснил свой отказ от участия в саммите тем, что якобы нет надобности, чтобы он там присутствовал лично. Впрочем, как отметил Вигиринский, поездка российского диктатора в Бразилию могла бы вызвать медийный резонанс и лишние вопросы.

Кроме того, Путин считает бессмысленным согласование позиций с "недружественными" в Россию странами. Участие Лаврова демонстрирует официальное присутствие России на мероприятии, ведь он является опытным представителем Кремля, известным своими системными заявлениями о курсе Москвы.

Как отметил политолог, предположительно США на саммите не будет представлять Джо Байден. Очевидно, туда поедет кто-нибудь из его администрации. По словам Вигиринского, мировое расписание меняется: страны сплачиваются вокруг разных лидеров и организаций, а Китай усиливает свое влияние.

Учитывая это, ожидать прорывов или даже выполнения предварительных обязательств на саммите G20 не стоит.

"Присутствие Путина на таком мероприятии не необходимо. Но проявить уважение и отправить делегацию важно. Лавров не последняя фигура, поэтому Россия будет представлена на достаточно высоком уровне", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин отказался лететь в Бразилию.



