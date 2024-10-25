Стало известно, почему на самом деле Путин поддерживает контакты с Маском

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Ткачик Олеся
Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы РФ и член Исполнительного Совета Съезда Народных Депутатов РФ в эфире "Эспрессо" высказал свое предположение о роли Илона Маска в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США и влияния этого на международную политику.
Илон Маск
При этом он считает, что Маск точно поддерживает контакты с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
По его словам, Путин уважает Трампа именно потому, что он миллиардер. Хотя Путин богаче Трампа, он все равно считает их представителями одного клуба.
По его словам, на самом деле Илон Маск не плохой человек, но он совсем не опытен в международной политике и не очень хорошо понимает, что происходит.
При этом Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, отметил, что Маск не обращает внимания на незаконную деятельность, связанную с использованием старлинков Россией. Он также отметил, что у Маски контакты с Сергеем Кириенко, заместителем главы Администрации президента РФ, который руководит пропагандой против Украины. Это особенно тревожно ввиду того, что Маск владеет соцсетью X (бывший Twitter), которую Россия активно использует для пропаганды на Западе и на Ближнем Востоке.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что The Wall Street Journal сообщал, что Илон Маск поддерживает контакты с Путиным с конца 2022 года. Это вызывает беспокойство в Украине.
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