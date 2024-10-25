Стало известно, почему на самом деле Путин поддерживает контакты с Маском

Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы РФ и член Исполнительного Совета Съезда Народных Депутатов РФ в эфире "Эспрессо" высказал свое предположение о роли Илона Маска в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США и влияния этого на международную политику.

Илон Маск

При этом он считает, что Маск точно поддерживает контакты с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"Контакты между Путиным и Маском, несомненно, существуют, ведь Путин уважает только одно – деньги. Как говорят в Москве, "деньги побеждают зло". Для Путина это главная мечта, чтобы итоговые переговоры состоялись между Маском, Абрамовичем и, например, Ринатом Ахметовым с украинской стороны, и чтобы они все решили между собой, а затем довели результаты соответствующим мировым лидерам. Он считает, что там, где деньги, там и решение, и влияние", — говорит Пономарев.

По его словам, Путин уважает Трампа именно потому, что он миллиардер. Хотя Путин богаче Трампа, он все равно считает их представителями одного клуба.

"Маск, как один из самых богатых людей мира, также заслуживает уважения Путина. Маск выражается в очень циничном ключе, что соответствует ценностям Путина", – подчеркнул российский оппозиционер.

По его словам, на самом деле Илон Маск не плохой человек, но он совсем не опытен в международной политике и не очень хорошо понимает, что происходит.

Он ориентирован на хайп, пиар и громкие объявления. Ему нужно внимание, и ради этого он готов делать что угодно", – добавил Пономарев.

При этом Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, отметил, что Маск не обращает внимания на незаконную деятельность, связанную с использованием старлинков Россией. Он также отметил, что у Маски контакты с Сергеем Кириенко, заместителем главы Администрации президента РФ, который руководит пропагандой против Украины. Это особенно тревожно ввиду того, что Маск владеет соцсетью X (бывший Twitter), которую Россия активно использует для пропаганды на Западе и на Ближнем Востоке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что The Wall Street Journal сообщал, что Илон Маск поддерживает контакты с Путиным с конца 2022 года. Это вызывает беспокойство в Украине.



