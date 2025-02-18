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Стало известно, почему Путин отправил на переговоры в Эр-Рияд именно Лаврова и Ушакова

На переговорах в Эр-Рияде ключевой фигурой станет именно Ушаков

сегодня, 11:11
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Ткачик Олеся

На переговорах в Саудовской Аравии с делегацией США Россию представят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Как отметил в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович, кремлевский диктатор Владимир Путин направил на встречу опытных представителей своей дипломатии.

Стало известно, почему Путин отправил на переговоры в Эр-Рияд именно Лаврова и Ушакова

Сергей Лавров

В частности, по словам эксперта, Лавров, известный своей агрессивной риторикой, продолжит транслировать официальную позицию Москвы. В то же время, Ушаков будет играть ключевую роль в переговорах, что является тревожным сигналом для Украины.

"Путин сделал ставку на двух "мастодонтов", и это не комплимент. Он отправил Лаврова и Ушакова", — подчеркнул Рейтерович.

При этом он отметил, что Лавров традиционно будет выполнять роль главного представителя Кремля, не ввиду дипломатической этики. Его провокационные заявления уже давно стали частью стратегии российской дипломатии.

Юрий Ушаков является ключевой фигурой этой делегации. Он – бывший дипломат с большим опытом работы в США, хорошо знакомый со спецификой переговоров с американской стороной. Вероятно, именно он будет определять тональность и направление диалога.

"Путин пока достаточно серьезно отнесся к этому, отправив туда далеко не последних людей", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в первую очередь будут обсуждаться перспективы начала двусторонних переговоров между РФ и США по урегулированию войны в Украине. Отвечая на вопросы о стоящих перед российской делегацией задачах, Ушаков пояснил, что делегация также хочет обсудить вопрос о возобновлении нормальных отношений, обсудить вопрос начала возможных переговоров в Украине, а также обсудить перспективы контактов на самом высоком уровне.




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Источник: https://24tv.ua/lavrov-ushakov-predstavlyatimut-rosiyu-saudivskiy-araviyi-politolog_n2755443
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