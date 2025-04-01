Стало известно, почему Путин пока не готов жестко послать Трампа с его требованиями

Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Андрею Белоусову подготовить доклад о том, как Украина нарушает энергетическое перемирие. Как отметил политолог Вадим Денисенко, можно даже не сомневаться, что список нарушений будет "страшным". И завтра, по мнению эксперта, его начнут обсасывать определенные западные медиа.

Владимир Путин

По его убеждению, все это часть "артподготовки" к разговору Путина с американским президентом Дональдом Трампом, который должен пройти в течение 5-10 дней.

Во время этого разговора, предполагает эксперт, Путин, судя по всему, может попросить дополнительные консультации, то есть будет тянуть время и выдвигать новые требования. Впрочем, не исключено, что и Трамп потребует от Путина конкретного обещания о прекращении огня уже во время разговора, ведь он четко понимает стратегию Путина.

"Путин понимает, что он может соглашаться на любые перемирия, если у них нет четких критериев и наблюдательных миссий. Собственно, это мы видели в энергетическом перемирии. И потому вполне реально, что он снова согласится на какое-то квазиперемирие, которого он не будет соблюдать", — говорит Денисенко.

По его мнению, также есть и другая опция – диктатор будет во всем винить Украину и просто начнет блокировать любые инициативы из-за бесконечных консультаций в Саудовской Аравии.

"Пока он не готов к тому, чтобы прямо посылать Трампа, потому что он боится сверхрезкой реакции", — подчеркнул эксперт.

По его словам, из всего этого Украина должна четко понимать, что Путин не собирается идти на перемирие.

"Я остаюсь пока при мнении, что Путин сделает все от себя зависящее, чтобы сорвать этот раунд переговоров. Кроме всего прочего, он считает, что "аккуратно" сорвав сейчас, он не получит сверхжестких санкций и Трамп вынужден будет переключиться на другую цель", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина тщательно собирает доказательства нарушения Россией перемирия.



