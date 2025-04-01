Стало известно, почему Путин пока не готов жестко послать Трампа с его требованиями

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Андрею Белоусову подготовить доклад о том, как Украина нарушает энергетическое перемирие. Как отметил политолог Вадим Денисенко, можно даже не сомневаться, что список нарушений будет "страшным". И завтра, по мнению эксперта, его начнут обсасывать определенные западные медиа.
Владимир Путин
По его убеждению, все это часть "артподготовки" к разговору Путина с американским президентом Дональдом Трампом, который должен пройти в течение 5-10 дней.
Во время этого разговора, предполагает эксперт, Путин, судя по всему, может попросить дополнительные консультации, то есть будет тянуть время и выдвигать новые требования. Впрочем, не исключено, что и Трамп потребует от Путина конкретного обещания о прекращении огня уже во время разговора, ведь он четко понимает стратегию Путина.
По его мнению, также есть и другая опция – диктатор будет во всем винить Украину и просто начнет блокировать любые инициативы из-за бесконечных консультаций в Саудовской Аравии.
По его словам, из всего этого Украина должна четко понимать, что Путин не собирается идти на перемирие.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина тщательно собирает доказательства нарушения Россией перемирия.
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