Несколько попыток поражения правительственного квартала и зданий на Банковой свидетельствуют о том, что Украину поразили "яйцо кощеево", отмечает эксперт по вопросам информационных войн Дмитрий Золотухин.

Владимир Путин

По его словам, встретив "Оранжевую революцию" и "Революцию роз" как личные оскорбления, в которых принимали участие и европейцы, а не только, якобы США, кремлевский диктатор Владимир Путин запустил длинные качели. В том числе путем провозглашения своей речи на саммите стран СНГ, где он уже продвигал свой ЕвразЕС, отметил эксперт.

При этом, как отметил эксперт, в отличие от нефти, которая была больше экономикой, газ всегда был политикой.

"Парадоксально, Путин всячески угрожал закрутить трубу и заморозить европейцев. Даже приказал взорвать свои же Северные потоки. Европейцы очень боялись и были готовы отдать Путину не только Украину, но и своих жен и дочерей, лишь бы кощей не поднимал им цены. А закрутили вентиль украинцы. Причем украинцы сознательно избавили себя от доходов от транзита, потому что оказалось, что для украинцев слово "ценности" имеет ценность, а для европейцев слово "values" всегда имело только цену", — говорит Золотухин.

При этом эксперт убежден, что можно быть уверенными, что, получив "облизня" с кощеем, словацкий и венгерский премьеры Роберт Фицо и Виктор Орбан побегут в Брюссель и Вашингтон. Сначала, говорит Золотухин, для того чтобы просить их надавить на Украину. В конце концов, и для того, чтобы договариваться о том, как они ведут себя нормально, а за это получают газ из других источников и дотации ЕС.

Золотухин отмечает, что после закрытия транзита президент Турции Реджеп Эрдоган выжмет из кощея все, что захочет, за использование Южного потока. Особенно на фоне сбивания азербайджанского самолета.

"Яйцо кощея мы поразили. Теперь осталось вытащить и сломать иглу. Если в Вашингтоне и Берлине и Вене поймут, что сломанная игла гарантирует к возвращению business as usual, то быстро дадут ATACAMS и TAURUS", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский шахед чуть не поразил здание Офиса президента.



