Стало известно, почему в РФ резко перестали угрожать Украине ядерным оружием

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Ткачик Олеся
Еще недавно российский диктатор Владимир Путин постоянно упоминал о ядерном оружии, однако в последнее время эта тема исчезла с его риторики, отметил в эфире 24 канала политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что ранее Путин неоднократно намекал на возможность применения ядерного оружия, а его оцепление открыто угрожало ударами по Украине. Однако сейчас эти заявления исчезли.
Ядерное оружие РФ
Эксперт обратил внимание на события августа, когда украинские войска приступили к операции в Курской области. Несмотря на это, Россия не прибегла к применению ядерного оружия, хотя даже вносила изменения в свою ядерную доктрину.
Вместо этого, по его словам, россияне придумали "Орешник" – малоизвестную ракету, которую, вероятно, опробовали только один раз. При этом последствия удара в РФ не комментировались. В ноябре Путин снова намекнул на возможность ее применения, но впоследствии эта тема исчезла.
Командование ВСУ также опровергло информацию Forbes о попытке повторного запуска "Орешника".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России в очередной раз поменяли главу Роскосмоса — за невыполнение государственных задач. Новый руководитель был назначен мгновенно, отмечает политический эксперт Александр Кочетков. По его словам, это человек, традиционно для РФ далекий от ракетно-космической техники, но близкий к работе с большими финансовыми потоками.
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