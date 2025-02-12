Стало известно, почему в РФ резко перестали угрожать Украине ядерным оружием

Еще недавно российский диктатор Владимир Путин постоянно упоминал о ядерном оружии, однако в последнее время эта тема исчезла с его риторики, отметил в эфире 24 канала политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что ранее Путин неоднократно намекал на возможность применения ядерного оружия, а его оцепление открыто угрожало ударами по Украине. Однако сейчас эти заявления исчезли.

Ядерное оружие РФ

Эксперт обратил внимание на события августа, когда украинские войска приступили к операции в Курской области. Несмотря на это, Россия не прибегла к применению ядерного оружия, хотя даже вносила изменения в свою ядерную доктрину.

"Наши войска зашли в Курскую область, но ядерного удара не последовало. Они не имеют теперь, как угрожать ядеркой. За что они ударят? В обмен на ядерку по Москве? Если украдете Совбез России? Территория России захвачена украинской армией. Но ничего не вышло. В ответ они придумали "Орешник", – отметил эксперт.

Вместо этого, по его словам, россияне придумали "Орешник" – малоизвестную ракету, которую, вероятно, опробовали только один раз. При этом последствия удара в РФ не комментировались. В ноябре Путин снова намекнул на возможность ее применения, но впоследствии эта тема исчезла.

Командование ВСУ также опровергло информацию Forbes о попытке повторного запуска "Орешника".

"Думаю, что увольнение Юрия Борисова с должности директора Роскосмоса связано именно с "Орешником". Роскосмос отвечает за эту ракету. А они не смогли его запустить. Это еще один конфуз россиян", – считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России в очередной раз поменяли главу Роскосмоса — за невыполнение государственных задач. Новый руководитель был назначен мгновенно, отмечает политический эксперт Александр Кочетков. По его словам, это человек, традиционно для РФ далекий от ракетно-космической техники, но близкий к работе с большими финансовыми потоками.



