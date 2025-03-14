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Стало известно, почему встречу Трампа с Путиным перенесли

Стратегические цели Трампа не интересуют Россию

сегодня, 14:24
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Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп настаивает на скорейшем достижении перемирия в войне России против Украины. В то же время, кремлевский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности прекращать боевые действия, поэтому в Кремле не спешат организовывать встречу между лидерами.

Стало известно, почему встречу Трампа с Путиным перенесли

Владимир Путин

Более того, российские дипломаты в частных разговорах сообщали, что потенциальные даты встречи Путина и Трампа могут прийтись на конец апреля — начало июня, пишет The Moscow Times.

Как говорится в материале, после телефонного разговора с Путиным Трамп неоднократно публично заявлял о желании как можно быстрее провести переговоры. В то же время Москва избрала сдержанную риторику, заявляя, что диалог нужен, но говорить о конкретных сроках пока рано.

Еще в феврале российские чиновники заявляли, что Кремль будет пытаться сначала достичь военных успехов, чтобы иметь более выгодную позицию на переговорах. В частности, речь идет о вытеснении ВСУ из Курской области и выходе на административные границы временно оккупированных территорий.

В Москве уверены, что Трампа мало беспокоит вопрос украинских границ — для него главное создать имидж миротворца, сумевшего достичь того, что не удавалось его предшественникам.

"Контроль над вооружениями и стратегическая стабильность интересуют Трампа по остаточному принципу, а для нас это важно", – отметил высокопоставленный российский чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине. В частности, диктатор заявил, что идея объявления перемирия с Украиной верна, однако для ее реализации необходимо обсудить ряд важных вопросов, в том числе из США.




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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2025/03/13/granitsi-ukraini-ihbespokoyat-malo-vkremle-rasschitivayut-naudachnuyu-sdelku-strampom-vobmen-nalavri-mirotvortsa-a157835
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