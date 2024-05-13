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Стало известно, почему замена министра обороны в РФ опасна для Украины

Российский диктатор Путин уволил министра обороны Сергея Шойгу, а на его место назначил Андрея Белоусова. По мнению политолога Вадима Денисенко, он будет бороться с коррупционными схемами и перенаправлять деньги на оборонку

сегодня, 12:06
Автор:
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Ткачик Олеся
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Задачей нового министра обороны Андрея Белоусова, ранее занимавшего в террористической России должность вице-премьера правительства, станет уменьшение коррупционных потоков и перенаправление свободных средств на оборонку, считает Вадим Денисенко.

Стало известно, почему замена министра обороны в РФ опасна для Украины

Андрей Билоусов

"Он точно умнее и системнее Шойги, что хуже для нас. Но говорить о том, что благодаря новому министру что-то кардинально изменится, вряд ли стоит, хотя определенный порядок будет наведен",
– отметил политолог.

При этом, как подчеркнул эксперт, новый министр обороны даже не на сто, а на тысячу процентов человеком диктатора Владимира Путина. Именно поэтому Белоусов будет ориентирован исключительно на него.

Что касается назначения Сергея Шойгу главной Совбеза вместо Николая Патрушева, то, по мнению Денисенко, это может свидетельствовать о том, что этот орган превращается в некий отстойник для "сбитых летчиков".

Кроме того, добавил политолог, сейчас сохраняется интрига по поводу того, какое место найдут для самого Патрушева. При этом эксперт предположил, что вероятно, он начнет постепенно терять влияние на силовиков, которое до этого времени было колоссальным.

Отсюда, говорит Денисенко, возникает вопрос, кто будет курировать российских силовиков. По его словам, можно предположить, что назначать для этого человека больше не будут. Не исключено, что кремлевский диктатор попытается сам контролировать этот вопрос.

"Правда, он слишком ленив, чтобы делать эту рутинную работу в ежедневном режиме. А это не сможет не привести к ряду провалов и конфликтов",
– подытожил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что лидеры стран ЕС считают, что увольнение Шойгу направлено на российскую аудиторию. Ведь именно он должен нести ответственность за гибель на войне в Украине 355 тыс. россиян.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid02fXFLoQdjLfpmRDDCigPKSQ2vmWed6hUjVJuCbkCtGVVq2umD5zcpDmTidG34yEMQl
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