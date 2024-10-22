Стало известно, повлияет ли «скептицизм» Шольца на членство Украины в НАТО

Украина не рассматривает возможность вступления в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий, сообщил президент Владимир Зеленский.

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Отвечая на вопрос о возможности членства в НАТО в обмен на оккупированные территории, Зеленский отметил, что Украина такую идею не обсуждает.

"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны. Видимо, такие мнения у некоторых партнеров могут быть. Поэтому напрямую они не коммуникируют это со мной, эти вопросы. Но из-за медиа, разумеется, проверяют его градус". Думаю, здесь все зависит от общества Украины", – подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что на всех переговорах Украина поднимает вопросы гарантий безопасности. Он отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. При этом он подчеркнул, что во время войны важно получить приглашение в альянс, и этот вопрос не должен зависеть от позиции России. Зеленский убежден, что когда партнеры будут уверены в своей силе над Россией, процесс будет двигаться в положительном направлении.

Президент также спросил, рассматривает ли Украина возможность частичного вступления в НАТО без оккупированных территорий.

"Все понимают, что какой бы путь у нас ни был, юридически никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет. Второе, почему я подчеркиваю приглашение? Потому, что оно дается стране в международно признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем, это не просто приглашение, пока война еще не закончилась. . Могут быть разные форматы", — отметил глава государства.

Относительно позиции Германии по вопросу вступления Украины в НАТО, Зеленский отметил, что имеет хорошие отношения с канцлером Олафом Шольцом и благодарен за помощь. По его словам, Германия является второй по объему поддержки Украины. В то же время Зеленский подтвердил, что в Германии есть скептицизм по вступлению Украины в НАТО, однако эта позиция стала более мягкой по сравнению с предыдущими годами. Президент добавил, что опасения Германии по поводу реакции России могут повлиять на решения страны, однако ключевую роль играет поддержка Украины со стороны США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запад готов менять политику в отношении Украины.



