Стало известно, повлияет ли «скептицизм» Шольца на членство Украины в НАТО

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Ткачик Олеся
Украина не рассматривает возможность вступления в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий, сообщил президент Владимир Зеленский.
Украина НАТО
Отвечая на вопрос о возможности членства в НАТО в обмен на оккупированные территории, Зеленский отметил, что Украина такую идею не обсуждает.
Президент также подчеркнул, что на всех переговорах Украина поднимает вопросы гарантий безопасности. Он отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. При этом он подчеркнул, что во время войны важно получить приглашение в альянс, и этот вопрос не должен зависеть от позиции России. Зеленский убежден, что когда партнеры будут уверены в своей силе над Россией, процесс будет двигаться в положительном направлении.
Президент также спросил, рассматривает ли Украина возможность частичного вступления в НАТО без оккупированных территорий.
Относительно позиции Германии по вопросу вступления Украины в НАТО, Зеленский отметил, что имеет хорошие отношения с канцлером Олафом Шольцом и благодарен за помощь. По его словам, Германия является второй по объему поддержки Украины. В то же время Зеленский подтвердил, что в Германии есть скептицизм по вступлению Украины в НАТО, однако эта позиция стала более мягкой по сравнению с предыдущими годами. Президент добавил, что опасения Германии по поводу реакции России могут повлиять на решения страны, однако ключевую роль играет поддержка Украины со стороны США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запад готов менять политику в отношении Украины.
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