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Стало известно, при каких условиях Путин поцелует Трампа в зад

Для Путина не проблематично прогнуться под Трампа

сегодня, 17:52
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Ткачик Олеся

Цена барреля нефти "Брент" рухнула ниже 60 долларов, сейчас она составляет 59,06. При этом, как обращает внимание российский оппозиционный журналист Иван Яковина, цена российской марки "Юралс" со всеми неформальными санкционными дисконтами — примерно на 10 долларов ниже. То есть, по его словам, она может быть уже в районе 49 долларов.

Стало известно, при каких условиях Путин поцелует Трампа в зад

Владимир Путин

Как говорит Яковина, для нормального исполнения бюджета РФ на 25 год цена "Юралс" должна быть приблизительно 70 долларов за баррель. Если меньше, добавляет Яковина, то сразу взлетает дефицит бюджета, а вместе с ним – многие другие проблемы, включая дикую инфляцию.

"Цены на металлы, лес, уголь и прочее сырье, составляющее львиную долю российского экспорта, тоже стремительно падают. Валютные доходы РФ сокращаются рекордными темпами прямо на глазах", — добавил журналист.

По его словам, Трамп своей мировой торговой войной уничтожает экономическую базу РФ.

"Путин, если понадобится, поцелует Трампа в задницу, причем не метафорически. В нем очень сильны инстинкты серого чиновника средней руки, который хочет выделиться и понравиться начальству", — говорит Яковина.

При этом Дональд Трамп сам заявил о том, что после того, как он ввели пошлины, многие лидеры чуть ли не готовы целовать его в зад, чтобы договориться об их снятии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что если Путин будет затягивать с договоренностями о прекращении огня и дальше, то следующий этап переговоров будет где-то летом – когда экономическая ситуация в России станет гораздо хуже. И вот тогда ситуация может сложиться так, что формат договоренностей будет выглядеть как капитуляция Путина. Потому шанс на прекращение огня летом не уменьшается, а наоборот, растет. Но это только шанс, говорят эксперты.



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Источник: https://www.facebook.com/yakovina.ivan
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