Стало известно, с каким предложением от Путина Дмитриев летит в США

В Соединенные Штаты, возможно, уже сегодня планирует прибыть представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Он должен встретиться со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом. Как считает военный эксперт Михаил Самусь, Дмитриев может передать Трампу от Путина послание.

США и РФ

По его словам, президент США сейчас сталкивается с рядом серьезных вызовов. В частности ситуация с Ираном остается напряженной, поскольку Вашингтон готов к ударам по ядерным объектам этой страны. Кроме того, среди приоритетных вопросов Трампа – внутриполитические проблемы и ситуация вокруг Панамского канала и Гренландии.

Как говорит эксперт, Трамп активно внедряет жесткие тарифные ограничения на торговлю и экономическую деятельность, которые затрагивают большинство стран, включая Евросоюз и Китай. Однако Россия пока остается вне этого процесса, вероятно, из-за незначительных масштабов ее экономики в глобальном контексте, предположил он.

На этом фоне, говорит Самусь, в Кремле считают, что сейчас самое лучшее время для действий, ведь внимание Трампа сосредоточено на других вопросах. Даже если бы он захотел, сейчас ему сложно было бы сосредоточиться на русском направлении.

По мнению эксперта, серьезное давление на Москву можно оказать из-за введения эмбарго для третьих стран на торговлю российской нефтью. Сенатор-республиканец Линдси Грэм даже предлагает 500% пошлины на такую торговлю, что может резко сократить финансовые возможности России для ведения войны и заставить ее прекратить боевые действия.

Однако, говорит Самусь, Трамп избегает подобных мер в отношении России, ведь в его окружении есть влиятельные лица, оказывающие давление на его решение.

Он также предположил, что во время визита Дмитриев может предлагать американской стороне выгодные бизнес-проекты в России, в частности, в сфере добычи алмазов, редкоземельных металлов, нефти и газа.

"Очевидно, Дмитриев будет рассказывать в США о том, какие еще бизнес-проекты могут реализовать американцы в России и заработать огромные деньги. К примеру, добывать алмазы, редкоземельные сплавы, нефть, газ. То есть россияне будут создавать условия для затягивания принятия важных решений", – считает эксперт.

Он также добавил, что Кремль выстраивает свои отношения с Белым домом именно из-за этого экономического вектора, поскольку не имеет других серьезных рычагов влияния, чтобы выиграть время и сохранить позиции Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие санкции против РФ предложил ввести Грэм.



