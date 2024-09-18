В преддверии первого Саммита мира в Швейцарии кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна отказаться от четырех своих областей. В то же время, российские оккупационные войска даже не контролируют полностью эти регионы. При этом, как сообщил в эфире 24 канала политолог Андрей Вигиринский, если переговоры между Украиной и Россией состоятся, стороны могут выйти на них с подобными позициями.

Владимир Путин

Эксперт предположил, что Россия предположительно выступит с заявлениями о защите местного населения и предложит решить вопрос территорий дипломатично. До этого времени Кремль может предлагать заморозить войну. Путин объясняет свое вторжение в Украину как будто бы гуманитарную интервенцию, заявляя, что его цель – "установление демократии и порядка".

По словам Вигириниского, такие аргументы уже использовались в других конфликтах, в частности в Ираке, Сирии и Афганистане. По его словам, Путин манипулирует историческими прецедентами, пытаясь воспроизвести их в современном контексте, надеясь, что это сработает.

Впрочем, добавляет эксперт, Украина, конечно, не согласна с такими толкованиями истории. Однако эта ситуация еще раз демонстрирует, что международное право, на котором строится мировой порядок, нефункционально, ведь страны могут манипулировать им по своему усмотрению, подчеркнул политолог.

Возможны также другие договоренности, например, по выходу Украины из Курской области с разрешением на удары по этой территории со стороны Сумщины. Если же не будет переговорного процесса, то следует учитывать характер боевых действий и объем международной военной помощи.

"Мы ожидаем "черного лебедя". Какого? Такого, что Россия рассыплется изнутри", – говорит политолог.

Однако, говорит Вигирнисский, следует помнить, что каждая нация имеет свои уникальные исторические, культурные и политические особенности. Даже пытаясь внедрить другую систему управления, общество может возвратиться к обычному формату.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что союзники обдумывают вариант завершения войны путем переговоров уже в следующем году.



